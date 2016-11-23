TEOG birinci dönem sınavlarına yurt içinde 970 merkezde, 16 bin 235 okulda, 93 bin 342 salonda, yurt dışında ise 7 ülkede, 14 merkezde, 21 okulda, 72 salonda gerçekleştirilecek.

Toplam 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katılacağı sınavlarda, yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde oturumlar, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak. Teneffüs araları 30 dakika olacak. Tüm merkezlerde eş zamanlı düzenlenecek olan sınavda öğrenciler bugün birinci oturumda, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, perşembe günkü ikinci oturumda da fen ve teknoloji, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecek.

Öğrenciler sınav salonlarında ter dökerken velileri ise dışarıda çocuklarının başarısı için dua ederek beklediler.

Onur Emre Durak



