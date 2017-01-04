Geçtiğimiz aylarda yapılan TEOG sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren öğrenciler de belli oldu. Gaziosmanpaşa Ülkü Ortaokulu'nda eğitim gören Göksu Darcan, tüm sorulara doğru yanıt vererek büyük bir başarıya imza attı. Binlerce öğrencinin ter döktüğü sınavda Türkiye birinciliği elde eden Darcan, başarısının sırrını düzenli ders çalışmak olarak açıkladı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye 1'incisi olan Göksu Darcan'ı makamında ağırladı. Darcan'ı tebrik eden Başkan Usta, başarılı öğrenciye tam altın ve bilgisayar hediye etti.

"Bu ödüller sadece teşvik için önemli"

Göksu'nun başarısından duyduğu mutluluğu anlatan Başkan Hasan Tahsin Usta, "Geçenlerde okulunu ziyaret edip müdüründen söz aldığımız kızımızdı. Bizleri mahcup etmedi, sözünü tuttu, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Biz birkaç ay evvel bilgi evlerimizde, sonra okullarımızda bir test sınavı yapmıştık TEOG’la ilgili. Burada okullarımızda bu sınavlarda başarılı olan öğrencilerimizi gördük, bizleri de çok mutlu etti bu durum. O öğrencilerin arasından sıyrılıp birinci olan Göksu kızımız ayrıcalıklı olduğu için hem ödüllendirmek hem de örnek bir öğrenci olduğunu paylaşmak, hem de ilçemizin onunla gurur duyduğunu paylaşmak istedik. Bu ödüller sadece teşvik için önemli. Öğrencimizin bundan sonraki başarıları önemli" dedi.

"Ben de birinci olacağımı bilmiyordum"

Sınava hazırlandığı süre içinde düzenli tekrarlar yaptığını söyleyen başarılı öğrenci Göksu Darcan, "Öncellikle okulda öğretmenlerim konuyu anlattı, eve gelip o konu ile ilgili testler çözdüm. Günlük tekrarlarım oldu ama o tekrarlar o güne özel olmadı. Haftalık tekrarlarım oldu. Okuldaki öğretmenlerimizin çok büyük desteği oldu. Okulda öğretmenlerimiz deneme sınavları yapmıştı. O sınav stresini aşmamda etkili oldu. Olacak gibi geliyordu bana ama ben de bilmiyordum birinci olacağımı. Kabataş Erkek Lisesi'nde okumak istiyorum sonra Koç Üniversitesi’nde okumak istiyorum, sonra da doktor olmak istiyorum" dedi.

Kızına sınav hazırlığı süresince manevi destek verdiğini anlatan anne Meryem Darcan ise, "Kızım ders çalıştığında odasında bile olsa televizyon açmadım. Misafirlerim oldu ama öyle fazla misafir çağırmadım. Ders ortamını oluşturuyorduk, biz ona hiç ders çalış demedik" diye konuştu.

Öte yandan, Gaziosmanpaşa Belediyesi TEOG öncesi ilçe genelinde hazırladığı deneme sınavlarıyla öğrencilere destek verdi. Deneme sınavlarına giren öğrenciler sınav streslerini yenip, genel durumlarını değerlendirme imkanı buldu.

Harun Basat - Hülya Keklik



