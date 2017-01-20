Milyonlarca öğrenci bugün karne heyecanı yaşayarak yarı yıl tatiline de merhaba demiş oldu. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi olan 13 yaşındaki Göksu Darcan da eğitim öğretim gördüğü İstanbul Gaziosmanpaşa Ülkü Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreni ile öğretmenlerinin elinden karnesini alan öğrenciler arasındaydı. Türkiye birinciliğinin ardından aynı zamanda sınıf ve okul birincisi de olan başarılı öğrenci, "Notlarımdan memnunum. İyi bir dönem geçirdiğimi düşünüyorum. Kısacası mutluyum. Derslerimin hepsi iyi durumda. Takdir ve iftihar belgesi aldım. İftihar belgesini okulda dereceye girenlere veriyorlar”diye konuştu.

"Tekrar şart"

Başarının yolunun ilk olarak inanmaktan geçtiğini söyleyen Göksu Darcan birg ünlük ders çalışma planını şu sözlerle anlattı: “Okuldan eve geliyorum ve oradan dershaneye geçiyorum. Dershaneden çıktıktan sonra eve gelip dinleniyorum. Konu tekrarlarımı yapıyorum. Tekrar sadece o güne özel olmuyor. Haftalık ve aylık tekrarlarım oluyor. Böylece bilgi kalıcı kalmış oluyor. Ödevlerim var ise onları yapıyorum. Birazda test çözüyorum ve sonra yatıyorum.”



İkinci TEOG antrenmanı için püf noktalar

Nisan ayında yapılacak ikinci TEOG sınavına çalışmaya başladığını da belirten Darcan arkadaşlarına başarısının sırrı hakkında şuları söyledi: "Kitap okusunlar ders çalışsınlar ve bol bol test çözsünler. Yanlışları çıktığında mutlaka öğretmenlerine soruları göstersinler. Konu ile ilgili eksikleri kalmasın. Her şey kafalarında tamamlanmış olsun. Başarımın sırrı pes etmemek yanlışları olsa bile inanmaları gerekir. İnanmak başarmanın yarısıdır. Yapabildiğine inansınlar ki hedeflerine daha çok yaklaşırlar.”

Hedefi doktor olmak

Sınavda tem ders sorularının hepsini doğru cevaplayan Göksu’nun hedefi Galatasaray Lisesinde okuyarak ileride doktor olmak. Göksu çocuk doktoru olmak istediğini bealirterek;“Kabataş Erkek Lisesi veya olursa eğer Galatasaray Lisesine gitmek istiyorum. Koç üniversitesinde okuyarak doktor olmak istiyorum. Çocuk kalp doktoru olmak istiyorum. Çocukları sevdiğim için doktor olmak istiyorum ve o alanda ilerlemek istiyorum. Nisan ayında da iyi bir net çıkarmak istiyorum. Beni destekleyen aileme, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilere de iyi tatiller diliyorum. İnansınlar ve 15 tatilde bu eksiklerini gidersinler”dedi.

Gizem Özdemir



