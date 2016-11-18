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TEOG öncesi 20 dakika egzersiz yapın!

23-24 Kasım tarihlerinde 8. Sınıf öğrencileri için düzenlenecek TEOG sınavı için geri sayım başladı. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar TEOG öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

TEOG öncesi 20 dakika egzersiz yapın!

18 Kasım 2016 14:32

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren TEOG sınavına bir haftadan az bir süre kala hem öğrenciler hem de aileleri sınav stresi sardı. Sonuçları karne notunda da etkili olan TEOG sınavlarının birinci dönem oturumları 23-24 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Her yıl olduğu gibi bu sene de uzmanlar, aileler ve çocukları sınav kaygısı, stres, olumlu ve olumsuz davranışlar, sınavı etkileyen faktörler konusunda uyarıyor. Sınava günler kala yoğun kaygı yaşamamak ve son dakikaları panik olmuş halde geçirmemek için yapılabilecekleri anlatan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Son dakikada uykusuz kalarak aşırı çalışmanın işe yaramadığı biliniyor. Bu nedenle 20-50 dakikalık çalışmalar yapıp 5-10 dakika ara vererek çalışılması uzun dönemli olarak hatırlama konusunda daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

BESLENME VE SPORUN ÖNEMİ


TEOG öncesi spor ve beslenmenin önemine de dikkat çeken Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Bilimsel araştırmalar 20 dakikalık kardiyak egzersizlerinin hatırlama konusunda anlamlı etkileri olduğunu bildiriyor. İster dans edin, ister yürüyüş yapın ya da koşun, her durumda enerji seviyesi yükselecek ve stresle başa çıkma becerisi artacaktır. Dengeli beslenmek her zaman işe yarıyor, bu defalarca kanıtlandı. Sadece sınav gününde değil öncesinde de dengeli beslenmenin kıymetli olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

BAŞARIYI GETİRMENİN YOLU BU KURALLARDAN GEÇİYOR

"Sürekli aynı yerde çalışmaktansa aynı konuyu iki farklı yerde çalışan öğrencilerin daha başarılı oldukları belirlenmiş durumdadır" diyerek sözlerine devam eden Doç. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Evin farklı mekânları hatta bir başka yerde daha çalışmak ise yarayacaktır. Gece - gündüz uyumadan çalışmanın yararlı olmadığını biliyoruz. Üstelik bu sadece kaygıyı artıracaktır. Bunun yerine planlı - programlı ve dengeli bicimde tüm konulara çalışmak başarının yoludur. Bazı öğrenciler TV izleyip, mesaj atıp, bir yandan da müzik dinlerken çalışabilmektedir. Ancak bu durumda bilgilerin kalıcı olmaması söz konusu olabilir. Dikkat dağıtıcılar kaldırılırsa bilgilerin belleğe yerleştirilmesi daha kolay olacaktır. Bilgileri tekrar tekrar okumanın, altını çizmenin ya da özet çıkartmanın ise yaradığını düşünebilirsiniz ancak, araştırmalar çok miktarda test çözmenin daha fazla ise yaradığını ortaya koymaktadır" tavsiyelerinde bulundu.
 

SİNEM ERYILMAZ

Etiketler: eğitim, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, sınav, TEOG, TEOG öncesi


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