8 Kasım Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Zeliha Koç ve üyeleri tarafından organize edilen 23-24 Kasım tarihlerinde yapılacak olan TEOG sınavı öncesi yapılan konferansta Psikolog Candan Özefsun Uzunca, sınav öncesi ve sonrasında neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi. 8 Kasım Orta Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa Okul Müdürü Gürdal Aksoy, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Sınav öncesinde ve sınav günü nasıl davranılması konusunda bilgi veren Psikolog Candan Özefsun Uzunca, “Her ne yaşamış ve yaşayacak olursan ol, bu sınavın sonucu neleri belirleyecek olursa olsun, unutma bu bir sınav. Sınav akşamı sınava alacaklarını hazırla. Her sabah ne yediysen sınav sabahı da onu ye. Özellikle iyi geçen deneme sınavlarını hatırlarla o sabahlar ne yediysen benzer bir kahvaltı yapmak iyi gelecektir. Her akşam kaçta yatağa girdiysen sınav akşamları da öyle yap. Uyuyamıyorsan da yataktan çıkma. Sınav günü ne giymek istiyorsan onu giy. Rahat olması seni iyi hissettirmesi önemli” dedi.

“Kaygılanırsan kaygını kontrol edebileceğini unutma”

Sınavda yapılması gerekenleri aktaran Psikolog Uzunca, “Sınav öncesi ve sırasında kimin ne yaptığına, nasıl davrandığına nasıl davranışlar sergilediğine, hızlı ya da yavaş olmalarına takılma, yorumlama. Kendi performansına odaklan. Kaygılanırsan kaygını kontrol edebileceğini unutma. Olumlulara odaklanıp, nefes egzersizleri ile sakinleş. Sen elinden geleni yaptın her ve her oturumda harika bir sınav süreci yaşayacaksın. Bugüne kadar en iyi yaptığın denemelerde hangi teknikleri kullandıysan bu sınav da da aynılarını kullan. Zorlandığın sorular olabilir, bilgi eksikliği, dikkatsizlik, okuma hatası, çok zor/eleyici bir soru ya da o an için anlamıyor/yorumlayamıyor olabilirsin daha fazla takılmadan boş bırakarak diğer soruya geç” diye aktardı.

Sınav sırasında bunaldığında dikkatini toparlamakta zorlandığında, bırak kalemi dik otur. Birkaç kez derin nefes al,gerin omuzlarını kollarını hareket ettir, gözlerini ovuştur 30-40 saniyeni alacak bu yenilenme ile sınava daha iyi bir şekilde devam et. Sınav aralarında verilen otuz dakikalık molalarda ve birinci günün sonunda sınava ilişkin değerlendirme yapmayın’ diye aktardı. “Çocuğunuza başarılı olsa da olmasa da ona olan sevginizden hiçbir şeyin eksilmeyeceğini, onu önemsemekten asla vazgeçemeyeceğinizi belirtin”

Velileri yönelik açıklamalarda bulunan Uzunca, “Okulların kontenjanlarını değiştiremezsiniz. Bu konuda çocuğunuzun bulunduğu ortamlarda konuşmak onun kaygısını arttıracak, çalışma şevkini kıracaktır. Özellikle ergenlik döneminde olan gençlerin, kendileriyle ilgili olumlu bir benlik imajı geliştirmeleri son derece kıymetlidir. Bu amaçla her şeyden önce çocuğumuzun sizin için biricik olduğunu, bu sınavda önemli olanın başarısından çok elinden gelenin en iyisini yapması olduğunu hissettirin. Çocuğunuza başarılı olsa da olmasa da ona olan sevginizden hiçbir şeyin eksilmeyeceğini, onu önemsemekten asla vazgeçemeyeceğinizi belirtin” şeklinde konuştu. Konferans sonunda öğrenciler Psikolog Candan Özefsun Uzunca’ya çiçek takdim etti.