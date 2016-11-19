8. Sınıf öğrencilerinin heyecanla bekledikleri TEOG 1. Dönem sınavı 23-24 Kasım’da yapılacak. Sınava girecek ergenlik dönemindeki öğrencilerin kaygı ve heyecan yapması normal fakat çocuklar doğru yönlendirmeyle kaygılarını azaltıp motive olabilirler. Aileler çocuklarının kaygılarını azaltıp bu sınavın hayatlarının son sınavı olmadığını ve telafisi olduğunu hatırlatmaları gerekir.

“TEOG’u yazılı sınav gibi düşünsünler”

“Öğrenciler ve aileler yoğun bir maraton geçirdi” diyen Kuruhasanoğlu, “TEOG sınavı kaygı uyandırmayı gerektirecek bir sınav değil, çünkü okul içerisinde oldukları yazılılardan bir tanesini Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı bir sınav var önümüzde. Çocuklarda ergenlik dönemine denk geldiği için heyecan yaratması normal, heyecan diri ve motive tutar ama bu kaygıya dönerse sıkıntı başlıyor. Sınava az bir süre kala bilinç hazırlığını yapmak lazım. “İşte sınav her şey değil, Ben sınav için elimden geleni yaptım” şeklinde kendilerini hazırlaması lazım. Ailelere düşen önemli bir görev de var. Ailelerimiz genelde yaptıkları konuşmaların çocukların duymadıklarını zannediyorlar ama işte “ne kadar net yapacak, acaba başarabilecek mi?” gibi konuşmaları çocuklar duyduğunda üzerlerinde yoğun bir baskı hissediyorlar. Bu sınav çocukların karakterini ve kendilerini gösterdikleri bir sınav değil. Sadece 2 buçuk ayda öğrendiklerinin ölçüldüğü normal bir yazılı sınavı böyle düşünmekle işe başlayabilirler” dedi.

“Emin olmadıkları soruyu işaretlemesinler, zamandan yana sıkıntıları olmayacak”

Sınav öncesi uyku düzeni çok önemli, sınava üç dört gün kala belli bir düzeni tutturmaları gerektiğini söyleyen Kuruhasanoğlu sözlerine şöyle devam etti: “TEOG’da şöyle iyi bir durum söz konusu, öğrenciler kendi okullarında sınava giriyorlar. Yani alışkın oldukları gibi sabah kalkıp kendi okulları ve sıralarında arkadaşlarıyla sınava girecekler. Bu kaygıyı azaltan bir şey çünkü güvenli ortam dediğimiz yerde olacaklar. Beslenme de büyük önem taşıyor, gençlerimiz maalesef hazır şeylerle kahvaltı yapmayı tercih ediyorlar. Sınavdan önce bunu önermiyoruz. Mutlaka süt ve yumurtanın olduğu bir kahvaltı yapmaları gerekiyor. Bir meyve suyuyla kahvaltıyı geçirmesinler, bu çok yanlış şekeri aniden yükseltiyor. Sınav öncesi kuruyemiş yiyebilirler. Uyku düzeni önemli, çok geç yatmamaları gerekiyor. Sınav öncesi kaza olabilir, ağır grip olabilirler buda çocukları korkutmasın, çünkü TEOG mazereti olan bir sınav bu durumlarını raporladıkları takdirde aralık ayında tekrar sınava girebiliyorlar. Soruları emin olmadan işaretlemesinler, yanlış doğruyu götürmüyor ama yanlış yaptıklarında puanlarını etkiliyor. Her sınavdan sonra mola veriliyor. Zaman yönetimi anlamında sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum. Bilemedikleri soruyu yuvarlak içine alsınlar, 20 soruyu tamamladıkları zaman yapamadıkları soruya geri dönecek vakitleri kalacaktır. Sınavdan bir gün önce ders çalışmayı mutlaka bırakmaları gerekiyor. Kafalarını rahatlatacak aktiviteler yapıp aileleriyle vakit geçirebilirler. “