TEOG 1. dönem sınav tarihleri açıklandı. TEOG 1. dönem sınavları açıklaması geldi. MEB TEOG sınav takvimi 2016-2017 açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı TEOG 1. dönem sınavları 23-24 Kasım'da yapılacak. TEOG sınavlarına girecek yüzbinlerce öğrenci TEOG 1. dönem sınav tarihlerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre ise 8'nci sınıf öğrencilerinin gireceği TEOG sınavının olduğu gün 5,6 ve 7. sınıflar için tatil olacağı öğrenildi.

TEOG sınavı son dakika açıklaması 23-24 Kasım okul tatil mi?

23-24 Kasım 2016 tarihlerinde; Ortaokul 5, 6 ve 7.sınıf öğrenciler 2 günlük tatil yapacak. Lise öğrencilerine okullar tatil olmayacak.

Sadece sınavın uygulandığı okullar tatil olacak. (Ortaokullar ile ilkokul-ortaokul birlikte eğitim yapan kurumlarda tatil olacak)

HER DERS İÇİN 20 SORU SORULACAK, YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRMEYECEK

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak, değerlendirmede yanlışcevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört tür kitapçık verilecek, sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır.

Ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgileri her ders içinayrı ayrı olmak üzere okul müdürlüğü tarafından sınav günü bitiminde e-Okul Sistemi’ne işlenecektir.

Geçerli mazereti olmadan ortak sınav/sınavlara katılmayan öğrencilerin, o derse ait sınavpuanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecek, e-Okul Sistemi’nde ortak sınav sonuç hanesinde (G)olarak gösterilecek ve ortalamaya dâhil edilecektir. Veli, öğrencisinin ortak sınava katılamama sebebini, sınavın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde okul yönetimineyazılı olarak bildirecektir.