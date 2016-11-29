İlk dönem sınavlarının geçen hasta gerçekleştirildi TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavının sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. TEOG sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla beklenirken bir yandan da öğrenciler ve veliler TEOG puanlarının nasıl hesaplanacağını araştırmaya başladı. İşte TEOG hakkında merak edilenler...

İstedikleri liseye girebilmek için öğrencilerin ter döktüğü TEOG sınavının ilk oturumları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. emel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavının ilk oturumları 23-24 Kasım’da gerçekleşti, sınavdaki sorular ve cevaplar kısa bir süre sonra yayınlandı. Hem öğrenciler hem veliler TEOG sınavının sonuçlarını sorgulamaya başladı.

SONUÇLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

23-24 Kasım’da ortaokul 8’inci sın9ıf öğrencilerinin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavların sonuçları bu yıl içerisinde değil, 2017’inin ilk ayı içerisinde açıklanacak. 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katıldığı TEOG sınavının sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden yayımladığı kılavuza göre Ocak 2017 yılında açıklanacak. 13 Ocak 2017 tarihinden önce sonuçların açıklanması bekleniliyor.

TEOG PUAN HESAPLAMA

Sınav soru ve cevaplarının açıklanmasından sonra öğrenciler ve veliler tahmini puanı teog-puan.hesaplama.net adresinden öğrenebilir. Tabiki bu puanlar nihai sonuçları vermeyebilir. Asıl sonuçlar MEB tarafından Ocak ayında açıklanacak. MEB'in oluşturduğu puan hesaplama robotu gerçeğe en yakın sonuçları veriyor.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf AOSP’si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alımında kullanılan “ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan” hesaplanacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çeşitli sebeplerden dolayı sınava katılamayan öğrenciler için TEOG mazeret sınavları, 17-18 Aralık tarihlerinde yapılacak.