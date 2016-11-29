Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » TEOG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? TEOG puan hesaplama...

TEOG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? TEOG puan hesaplama...

TEOG sınavına katılan öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. TEOG soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından öğrenciler puanlarını hesaplamaya çalışıyor. Öğrencilerin merakla beklediği TEOG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TEOG puanı nasıl hesaplanır?

TEOG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? TEOG puan hesaplama...

29 Kasım 2016 12:23

İlk dönem sınavlarının geçen hasta gerçekleştirildi TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavının sonuçları öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. TEOG sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla beklenirken bir yandan da öğrenciler ve veliler TEOG puanlarının nasıl hesaplanacağını araştırmaya başladı. İşte TEOG hakkında merak edilenler...

İstedikleri liseye girebilmek için öğrencilerin ter döktüğü TEOG sınavının ilk oturumları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. emel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavının ilk oturumları 23-24 Kasım’da gerçekleşti, sınavdaki sorular ve cevaplar kısa bir süre sonra yayınlandı. Hem öğrenciler hem veliler TEOG sınavının sonuçlarını sorgulamaya başladı. 

SONUÇLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

23-24 Kasım’da ortaokul 8’inci sın9ıf öğrencilerinin katıldığı Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ortak sınavların sonuçları bu yıl içerisinde değil, 2017’inin ilk ayı içerisinde açıklanacak. 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katıldığı TEOG sınavının sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden yayımladığı kılavuza göre Ocak 2017 yılında açıklanacak. 13 Ocak 2017 tarihinden önce sonuçların açıklanması bekleniliyor.

TEOG PUAN HESAPLAMA

Sınav soru ve cevaplarının açıklanmasından sonra öğrenciler ve veliler tahmini puanı teog-puan.hesaplama.net  adresinden öğrenebilir. Tabiki bu puanlar nihai sonuçları vermeyebilir. Asıl sonuçlar MEB tarafından Ocak ayında açıklanacak. MEB'in oluşturduğu puan hesaplama robotu gerçeğe en yakın sonuçları veriyor. 

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf AOSP’si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezî sistemle öğrenci alımında kullanılan “ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan” hesaplanacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çeşitli sebeplerden dolayı sınava katılamayan öğrenciler için TEOG mazeret sınavları, 17-18 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Etiketler: TEOG puan hesaplama, TEOG sınavı sonuçları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç