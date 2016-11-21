Bu senenin ilk TEOG sınavı 23-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılacak merkezi ortak sınavlara 1 milyon 190 bin 826 öğrenci katılacak. Sınavlarda, yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde oturumlar, saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak, teneffüs araları ise 30 dakika olacak. Öğrenciler, 23 Kasım Çarşamba günü yapılacak birinci oturumda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi; 24 Kasım Perşembe günkü ikinci oturumda ise fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sınava girecek.

Öğrenciler her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli 20 soruluk testlerden sorumlu olacak. Her bir ders için sınav süresi 40 dakika olacak. TEOG ikinci dönem sınavları ise 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak.