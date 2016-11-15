Zorlu sınav maratonuna günler kala ortak sınavlarda çıkmış soruları çözmenin öğrencilere çok fayda sağladığı biliniyor. İşte MEB TEOG çıkmış sorular ve cevapları...

TEOG NE ZAMAN?

2016 – 2017 eğitim ve öğretim döneminin ilk dönem TEOG ortak sınav tarihleri 23 – 24 Kasım 2016 olarak duyuruldu. Mazeret sınavları ise 10-11 Aralık 2016’da yapılacak. TEOG kapsamında yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlar 26-27 Nisan 2017'de, mazeret sınavları da 20-21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek. TEOG sınavında öğrencilere her dersten çoktan seçmeli 20 soru sorulacak. Öğrenciler zamanla yarışacak, sınav süresi her ders için 40 dakika olacak. Yanlış cevaplar ise doğru cevapları etkilemeyecek.

TEOG ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ...

TEOG Birinci Dönem Sınavında, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sorular sorulacak.

TEOG PUANI HESAPLAMA

Yılsonu Başarı Puanı

Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır.

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

Binlerce öğrencinin katılacağı TEOG sınavı tarihleri belli oldu. 8. sınıf öğrencileri MEB TEOG çıkmış sorularını merak ediyor. 1. dönem sınavı hangi konuları içeriyor. Sınavlarda daha önce çıkmış soruları ve cevapları haberimizde.