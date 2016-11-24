Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin girdiği birinci dönem TEOG ortak sınavının ikinci oturumu bugün Türkiye genelindeki öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler dün yapılan birinci oturumda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden; ikinci oturumda ise Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce derslerinden sınava girdi. Her bir dersin sınavı, yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde, 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başladı. Her ders sınavında, 20 sorunun yanıtlanması için öğrencilere kırkar dakika verildi. Buna ek olarak öğrenciler otuzar dakika dinlenme süresi kullandı.

Bugüne kadar uygulanan TEOG sınavlarından daha seçici bir sınav olduğunu ifade eden Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "Milli Eğitim Bakanlığının 23-24 Kasım 2016 tarihinde uygulamış olduğu TEOG 1 sınavının geneline bakıldığında, soruların anlatımının sade ve anlaşılır olduğu, bununla birlikte Türkçe dersinde çeldiricileri güçlü olan sorular olduğu ve bugüne kadar uygulanan TEOG sınavlarından daha seçici bir sınav olduğu gözlemlenmiş olup bu dersin eleyici olacağı düşünülmektedir. Tüm derslerin soruları, Milli Eğitim Bakanlığının müfredat ve kazanımlarına uygundur. Sınavın geneli sadece öğrencinin bilgisini değil yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan sorulardan oluşmuştur. TEOG 1 sınavı soruları okulun ilk günü itibariyle düzenli olarak derslerini takip eden ve ders çalışan öğrencilerin yapabileceği şekilde hazırlanmıştır" diye konuştu.

"MÜFREDAT DIŞI SORU SORULMAMIŞTIR''

Fen Bilimleri testindeki soruların Milli Eğitim müfredatına uygun olarak hazırlandığını belirten Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Filiz Polat ise, "2016-2017 eğitim-öğretim yılının 1. döneminde MEB tarafından 24 Kasım tarihinde uygulanan 1. TEOG sınavında Fen Bilimleri testindeki sorular Milli Eğitim müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Müfredat dışı soru sorulmamıştır. Öğrenciler bu yıl değişen müfredata uygun insanda üreme, büyüme ve gelişme ile basit makine sorularıyla ilk kez karşılaşmışlardır. Soruların içeriğine bakılacak olursa 1.ünite soruları beklenilen düzeyde olup sorularda bilgi ile beraber dikkatinde ölçüldüğünü görülmektedir. DNA sorusunda fosfat yerine fosfor yazılmıştır. 2. ünite soruları ise daha çok görsel açıdan zengindir. Verilen şekiller incelenerek soruların cevaplanması istenmiştir. Bileşik makine soruları öğrencileri zorlamış olabilir. Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki ipuçlarından faydalanarak doğru cevaba ulaşabilmiştir. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler olacak şekilde hazırlanmıştır. Sınav genel olarak orta zorlukta olup açık ve net sorulardan oluşmuştur" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"BAZI SORULARDA ÇELDİRİCİ SEÇENEK BULUNDURMAKTA"

Öğrencilerin bilgilerinin yanında dikkatlerini de ölçüldüğünü ifade eden Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Burcu Aksoy Sertkahya, "2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı TEOG 1 sınavının T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavında sorular ağırlıklı olarak I.ve II. ünitelerden sorulmuştur. Bazı sorularda çeldirici seçenek bulundurmakta ve bu sorular öğrencilerin bilgilerinin yanında dikkatlerini de ölçmüştür. Selanik şehrinin özellikleri, bağımsızlık, tam bağımsızlık, ulusal egemenlik kavramları ile ilgili sorular daha önceki yıllarda çıkmış sorular ile benzerlik göstermiştir. Sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına uygun hazırlanmış" dedi.

"SORULAR MEB KAZANIM TESTLERİNE VE DEĞERLENDİRME SINAVLARINA BENZER KAZANIMDA SORULMUŞTUR"

Soru köklerinin önceki sınavlara göre biraz daha uzadığı ve içeriğin arttığını söyleyen İngilizce Bölüm Başkanı Hüseyin Ala, "TEOG-1 İngilizce sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. Soruların bilgi ve dikkat açısından detayları önem kazanmıştır. Soru köklerinin önceki sınavlara göre biraz daha uzadığı ve içeriğin arttığı gözlemlenmektedir. Sınavın bu açıdan seçiciliğinin arttığı söylenebilir. Hatalı ya da çelişkili bir soruya yer verilmemiştir. Kelime soruları ve sorulardaki resimler açık anlaşılır şekildedir ve çok ciddi çeldiricilere yer verilmemiştir. Parça soruları hem uzunluk hem de içerik açısından kolay takip edilebilir şekilde hazırlanmıştır ve soruların tek ve açık bir cevabı vardır. Sorular, MEB kazanım testlerine ve değerlendirme sınavlarına benzer kazanımda sorulmuştur" şeklinde konuştu.

