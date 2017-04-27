TEOG sonuçları açıklandı |MEB TEOG soruları ve cevapları! eba.gov.tr TEOG

Milli eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen TEOG 2. dönem sınavlarında 8. sınıf öğrencileri ter döktü. Öğrenciler 26-27 Nisan tarihlerinde iki oturumda gerçekleştirilen TEOG sınavlarını bugün tamamladı. MEB soru ve cevapları yayınladı.

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TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TEOG sınav sonuçlarının duyurulduğu platform olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veriyor. TEOG sınav sonuçları belli olduğunda EBA üzerinden öğrencilerin erişimine açılıyor ve öğrenciler EBA şifreleriyle sisteme giriş yaparak TEOG sınav sonuçları dahil olmak üzere aynı zamanda TEOG soru ve cevaplarına da erişebiliyor.

Öğrenciler EBA giriş yaparak sınavda karşılaştıkları soruları ve cevapları kontrol edebilirler. İyi bir üniversite iyi bir liseden iyi bir lisede TEOG sınavından geçmektedir. TEOG soruları cevapları TEOG sınavının düzenlenmesinden sonra saat 14.00 itibariyle EBA üzerinden erişime açıldı.

EBA Nedir?

Açılımı Eğitim ve Bilişim Ağı olan EBA, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında kurulan nitelikli eğitsel bir elektronik ağdır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda diledikleri ders içeriklerine ulaşabilecekleri EBA, elektronik ortam kütüphanesi olarak tanımlanmaktadır.

2016-2017 MEB 2. DÖNEM TEOG TÜRKÇE ORTAK SINAVI ANALİZİ

2.Dönem TEOG Türkçe Ortak Sınavı müfredat kapsamına ve kazanımlara uygundur. Zorluk düzeyi düşük, kolay bir sınavdır. Okuma öğrenme alanından 15 soru (3 soru sözcükte anlam; 2 soru cümlede anlam; 1 soru şiirde ana duygu; 1 soru metin türleri; 1 soru düşünceyi geliştirme yolları; 2 soru metnin dil ve anlatımı; 5 soru paragrafta anlam); yazma öğrenme alanından 2 soru (1 soru yazım kuralları; 1 soru noktalama işaretleri) ve dil bilgisi öğrenme alanından 3 soru (fiilde çatı, cümle türleri, cümlede vurgulanan öge) yöneltilmiştir.

Konu ve kazanım dağılımı; soru tipleri önceki sınavlarla aynıdır. 1.dönem TEOG Türkçe Ortak Sınavı’ndan daha kolaydır. Ayırt edici soru yoktur. Önceki yılların en net ve kolay sınavlarından biridir.

TEOG sisteminde artık bir test kültürü oluşmuştur. Türkçe Ortak Sınavı’ndaki kazanım dağılımları, soru tipleri gelenekselleşmiştir. Örneğin, Türkçe testlerinde SBS’yle birlikte gelen görsel okuma soruları, TEOG sistemine geçildiğinde terk edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı; TEOG sınavlarını hazırlarken sınavın adını, uygulanma biçimini, yerleştirmeye etkisini, soru tiplerini değiştirmiş ve bugünkü sınavda da bu kültürü devam ettirmiştir.



TEOG 2 MATEMATİK DERSİ ( A kitapçığına göre yorumlanmıştır)

2. Dönem TEOG Matematik Ortak Sınavı müfredat konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. MEB müfredat kapsamı dışında herhangi bir soru bulunmamaktadır. Zorluk düzeyi orta bir sınavdır. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusundan 3 soru ( % 15), çarpanlar ve katlar konusundan 1 soru (%5), kareköklü sayılar konusundan 2 soru (%10), basit olayların olma olasılığı konusundan 2 soru (%10), dönüşüm geometrisi konusundan 2 soru (%10), üçgenler konusundan 4 soru (%20), doğrusal denklemler konusundan 3 soru (%15), eşitsizlikler konusundan 1 soru (%5), denklem sistemleri konusundan 2 soru (%10) sorulmuştur. Öğrenciler A kitapçığındaki 7. , 15. ve 20. soruları yorumlamada zorlanmışlardır ancak bu soruların zorluk derecesi normaldir. Sınavın genelindeki çok kolay sorular; 1, 2, 4, 8, 18, kolay sorular 6, 13, 16 , orta sorular 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19 ve zor sorular 7, 15, 20 numaralı sorular olarak görülmektedir. Bu soruların yüzdelik dağılımları ise çok kolay sorular %25, kolay sorular % 15, orta sorular % 45 ve zor sorular % 15’ tir.

2016 – 2017 1.aşama TEOG sınav sorularıyla karşılaştırıldığında soruların daha kolay olduğu belirlenmiştir. Geçen sene uygulanan sınavlarla karşılaştırıldığında, yine bu senenin sınav sorularının daha kolay olduğu belirlenmiştir. Dikkatli ve kazanım eksiği olmayan öğrencilerin rahatlıkla tüm soruları doğru cevaplayacağı bir sınav hazırlanmıştır.



2016-2017 MEB 2. DÖNEM TEOG DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ORTAK SINAVI ANALİZİ

2.Dönem TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortak Sınavı müfredat kapsamına ve kazanımlara uygundur. Zorluk düzeyi düşük, kolay bir sınavdır. Peygamberimizin örnek davranışları 7 soru, İslam dinine göre kötü alışkanlıklar 4 soru, Kur’an’da akıl ve bilgi 2 soru, Zekat hac ve kurban ibadeti 4 suru, Yardımlaşma ve Paylaşma 2 soru, Kaza ve Kader 1 soru yöneltilmiştir.

Konu ve kazanım dağılımı; soru tipleri önceki sınavlarla aynıdır. 1.dönem TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortak Sınavı’ndan daha kolaydır. Ayırt edici soru yoktur. Önceki yılların en net ve kolay sınavlarından biridir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortak Sınavı’ndaki kazanım dağılımları, soru tipleri beklediğimiz gibi gelmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinde eskiden gelen ayet içeren soru sorma geleneği daha da artmış bulunmaktadır. Ayrıca az da olsa görsel sorulara yer verilmiştir. Genel olarak düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği bir sınavdır.

