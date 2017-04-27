TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak? |TEOG soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Milli eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen TEOG 2. dönem sınavlarında 8. sınıf öğrencileri ter döküyor. 26-27 Nisan tarihlerinde iki oturumda gerçekleştirilecek olan TEOG sınavlarında ilk gün oturumları 12.00 itibari ile sona erdi. Öğrenciler yarın ikinci oturumla TEOG sınavlarını tamamlayacaklar. MEB'den yapılan açıklamaya göre sınavların soru ve cevaplarının yayınlanacağı tarih belli oldu.

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-27 Nisan tarihlerinde öğrenciler Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden sınav olacak ve aldıkları puanla lise yerleşimini sağlayacak. Sınavların ardından öğrenciler TEOG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, TEOG sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak. Sınavların Haziran ayının hangi gününde açıklanacağı ise henüz açıklanmış değil.

TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TEOG sınav sonuçlarının duyurulduğu platform olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veriyor. TEOG sınav sonuçları belli olduğunda EBA üzerinden öğrencilerin erişimine açılıyor ve öğrenciler EBA şifreleriyle sisteme giriş yaparak TEOG sınav sonuçları dahil olmak üzere aynı zamanda TEOG soru ve cevaplarına da erişebiliyor.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN TEOG MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter üzerinden gönderdiği tweet'te;

"26 ve 27 Nisan tarihlerinde TEOG sınavlarına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

TEOG SINAV SAATLERİ VE OTURUMLARI

Sınav Saati - Ders - Soru Sayısı - Sınav Süresi - 26 Nisan

09:00 - Türkçe - 20 - 40 dakika

10:10 - Matematik - 20 - 40 dakika

11:20 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi -20 - 40 dakika

Sınav Saati - Ders - Soru Sayısı - Sınav Süresi - 27 Nisan

09:00- Fen Bilimleri- 20- 40 dakika

10:10- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük- 20- 40 dakika

11:20- Yabancı Dil- 20- 40 dakika

2016-2017 MEB 2. DÖNEM TEOG TÜRKÇE ORTAK SINAVI ANALİZİ

2.Dönem TEOG Türkçe Ortak Sınavı müfredat kapsamına ve kazanımlara uygundur. Zorluk düzeyi düşük, kolay bir sınavdır. Okuma öğrenme alanından 15 soru (3 soru sözcükte anlam; 2 soru cümlede anlam; 1 soru şiirde ana duygu; 1 soru metin türleri; 1 soru düşünceyi geliştirme yolları; 2 soru metnin dil ve anlatımı; 5 soru paragrafta anlam); yazma öğrenme alanından 2 soru (1 soru yazım kuralları; 1 soru noktalama işaretleri) ve dil bilgisi öğrenme alanından 3 soru (fiilde çatı, cümle türleri, cümlede vurgulanan öge) yöneltilmiştir.

Konu ve kazanım dağılımı; soru tipleri önceki sınavlarla aynıdır. 1.dönem TEOG Türkçe Ortak Sınavı’ndan daha kolaydır. Ayırt edici soru yoktur. Önceki yılların en net ve kolay sınavlarından biridir.

TEOG sisteminde artık bir test kültürü oluşmuştur. Türkçe Ortak Sınavı’ndaki kazanım dağılımları, soru tipleri gelenekselleşmiştir. Örneğin, Türkçe testlerinde SBS’yle birlikte gelen görsel okuma soruları, TEOG sistemine geçildiğinde terk edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı; TEOG sınavlarını hazırlarken sınavın adını, uygulanma biçimini, yerleştirmeye etkisini, soru tiplerini değiştirmiş ve bugünkü sınavda da bu kültürü devam ettirmiştir.



TEOG 2 MATEMATİK DERSİ ( A kitapçığına göre yorumlanmıştır)

2. Dönem TEOG Matematik Ortak Sınavı müfredat konu ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. MEB müfredat kapsamı dışında herhangi bir soru bulunmamaktadır. Zorluk düzeyi orta bir sınavdır. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusundan 3 soru ( % 15), çarpanlar ve katlar konusundan 1 soru (%5), kareköklü sayılar konusundan 2 soru (%10), basit olayların olma olasılığı konusundan 2 soru (%10), dönüşüm geometrisi konusundan 2 soru (%10), üçgenler konusundan 4 soru (%20), doğrusal denklemler konusundan 3 soru (%15), eşitsizlikler konusundan 1 soru (%5), denklem sistemleri konusundan 2 soru (%10) sorulmuştur. Öğrenciler A kitapçığındaki 7. , 15. ve 20. soruları yorumlamada zorlanmışlardır ancak bu soruların zorluk derecesi normaldir. Sınavın genelindeki çok kolay sorular; 1, 2, 4, 8, 18, kolay sorular 6, 13, 16 , orta sorular 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19 ve zor sorular 7, 15, 20 numaralı sorular olarak görülmektedir. Bu soruların yüzdelik dağılımları ise çok kolay sorular %25, kolay sorular % 15, orta sorular % 45 ve zor sorular % 15’ tir.

2016 – 2017 1.aşama TEOG sınav sorularıyla karşılaştırıldığında soruların daha kolay olduğu belirlenmiştir. Geçen sene uygulanan sınavlarla karşılaştırıldığında, yine bu senenin sınav sorularının daha kolay olduğu belirlenmiştir. Dikkatli ve kazanım eksiği olmayan öğrencilerin rahatlıkla tüm soruları doğru cevaplayacağı bir sınav hazırlanmıştır.



2016-2017 MEB 2. DÖNEM TEOG DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ORTAK SINAVI ANALİZİ

2.Dönem TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortak Sınavı müfredat kapsamına ve kazanımlara uygundur. Zorluk düzeyi düşük, kolay bir sınavdır. Peygamberimizin örnek davranışları 7 soru, İslam dinine göre kötü alışkanlıklar 4 soru, Kur’an’da akıl ve bilgi 2 soru, Zekat hac ve kurban ibadeti 4 suru, Yardımlaşma ve Paylaşma 2 soru, Kaza ve Kader 1 soru yöneltilmiştir.

Konu ve kazanım dağılımı; soru tipleri önceki sınavlarla aynıdır. 1.dönem TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortak Sınavı’ndan daha kolaydır. Ayırt edici soru yoktur. Önceki yılların en net ve kolay sınavlarından biridir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortak Sınavı’ndaki kazanım dağılımları, soru tipleri beklediğimiz gibi gelmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testlerinde eskiden gelen ayet içeren soru sorma geleneği daha da artmış bulunmaktadır. Ayrıca az da olsa görsel sorulara yer verilmiştir. Genel olarak düzenli çalışan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği bir sınavdır.

