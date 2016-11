1 milyon 190 bin öğrencinin girdiği 2016 TEOG sınavında birinci gün oturumları sona erdi. Türkçe, Matematik ve Din Kültürü derslerinden sınava giren öğrenciler en çok matematikte zorlandı. Peki TEOG sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Sınav, yurt genelinde 970 merkezde, 16 bin 235 okulda, 93 bin 342 salonda, yurt dışında ise 7 ülke, 14 merkez, 21 okul ve 72 salonda yapıldı. Sınava 1 milyon 190 bin 826 öğrenci başvurmuştu.

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG sınav maratonu başladı. Geçtiğimiz yıllarda TEOG sınav soruları sınav bitiminde eba.gov.tr ve meb.gov.tr'de erişime açılıyordu. 2016 TEOG 1. dönem sınav soruları ve cevapları ile çözüm videoları 24 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te EBA'da yayınlanacak.

Hem öğrencilerin hem de velilerin büyük bir merakla beklediği bu soruya yanıt, MEB’in resmi sitesinden geliyor. “MEB bilgilendirme” bölümüne bakıldığında geçen seneki TEOG soru ve cevaplarının 1. ve 2. oturumdaki tüm sınavlar bittikten sonra yayınlandığı göze çarpıyor. MEB, resmi internet sitesi üzerinden yayınlandığı soru ve cevaplarla öğrencilerin performanslarını değerlendirebilmesine olanak tanıyor. 2015’te TEOG soru ve cevapları ikinci oturum sonrası açıklanmış olması nedeniyle bu seneki soru ve cevapların da TEOG 2. oturum sonrasında yayımlanması bekleniyor. MEB’in online sistemi sayesinde öğrenciler, soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ile doğru ve yanlışlarını tespit edip sınavlarının nasıl geçtiğini kontrol edebilecekler.

970 merkez, 16 bin 235 okul, 93 bin 342 salon, yurt dışında ise 7 ülkede, 14 merkez, 21 okul ve 72 salonda yapılan sınavlarda toplam 60 soru soruldu. Öğrencilere her oturumda bu 20 soru için 40’ar dakika süre verilecek. Her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşan 20 soruluk A, B, C, D kitapçıkları kullanılıyor. Her bir ders yazılısının süresi 40 dakika. Öğrenciler, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava girdi.

Birinci gün oturumunda adaylara sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi soruları yöneltildi. Ortak sınavlar, Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başladı ve saat 12.00'de sona erdi.

Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru soruldu ve öğrencilere A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört kitapçık verildi. Adaylara her ders için 40 dakika süre tanındı.

TEOG İKİNCİ OTURUMDA HANGİ DERSLER OLACAK?

Ortak sınavın yarınki ikinci oturumunda adaylara, Fen bilimleri, T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinden sorular yöneltilecek.

SINAVA GİRME ŞARTLARI

Ortaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları 2016–2017 öğretim yılında örgün ortaokulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve açık öğretim ortaokulunun 8'inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak. Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları 2016–2017 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8'inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yurt dışında ve KKTC'de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/ Konsoloslukları aracılığıyla, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan “MEB Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilen öğrencilerden, Türkiye'deki 8'inci sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak.