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TEOG soruları ve cevapları açıklandı! TEOG soruları ve cevapları tıkla öğren

Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) kapsamında gerçekleştirilen bu yılın ilk merkezi ortak sınavlarının soruları ve cevapları açıklandı. Soru ve cevaplara Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlandı. TEOG soruları ve cevapları açıklandı. TEOG soruları ve cevapları tıkla öğren

TEOG soruları ve cevapları açıklandı! TEOG soruları ve cevapları tıkla öğren

24 Kasım 2016 14:42

MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen TEOG 1'inci dönem sınavları sona erdi. 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin katıldığı sınavın dün gerçekleştirilen ilk oturumunda öğrenciler Türkçe, Matematik, Din Kültürü sınavına girdi. İkinci oturumda ise öğrenciler Fen Bilimleri, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı dil sorularını cevapladı. Sınavların soru ve cevapları ise MEB’in EBA sistemi üzerinden yayınlandı. 

TEOG SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN - TIKLA

TEOG 1.dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

2016 - 2017 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) 1.dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak soruları sorulmaya başlandı. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın 2016 TEOG sınav sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN?

TEOG sınavına giremeyen ve geçerli mazeretini belgelendirenler öğrenciler, 17-18 Aralık 2016 mazeret sınavlarına girebilecek.

TEOG 2'nci dönem sınavları ise 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak.

TEOG YANLIŞ SORULARI DOĞRU CEVAPLARI GÖTÜRECEK Mİ?

Daha önce yapılan liselere geçiş sınavları ya da üniversite sınavları başta olmak üzere 4 yanlış cevap 1 doğru soruyu götürürken bu uygulama TEOG sınavları için geçerli değil. Soruya yanlış cevap verseniz de doğru olan cevaplarınız bundan olumsuz etkilenmiyor.

Etiketler: TEOG, TEOG soruları ve cevapları


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