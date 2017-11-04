TEOG yerine hangi sınav gelecek? Yeni sistem LGS nasıl olacak?

2017- 2018 yılı itibariyle TEOG sisteminin kaldırılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli liseye giriş sınavında yeni gelecek sistemi merak ediyor. Liseye giriş için yeni sistemin nasıl olacağını merak eden öğrenciler ve veliler TEOG'un yerine gelecek yeni sistemi merak ederek araştırıyor. Öğrenciler 2018'de liseye nasıl gireceklerini merak ediyor. 1.2 milyon öğrenci ve veli yeni sistemin nasıl olacağını merak ederken konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 'Liseye girişte yeni sistem nasıl olacak?' soruları internetten sıkça aratılmaya başlandı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) olarak adlandırılmasına karar verilen ve gelecek yıldan itibaren uygulanması düşünülen modele göre ise 6, 7 ve 8’inci sınıflar için il milli eğitim müdürlükleri sınav organize edecek.

LGS SINAVI NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, TEOG’un yerine getirilecek liselere giriş sistemine ilişkin teklifini tamamladı. Buna göre, son bir kez bu öğretim yılında 8’inci sınıflara merkezi sınav uygulanacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) olarak adlandırılmasına karar verilen ve gelecek yıldan itibaren uygulanması düşünülen modele göre ise 6, 7 ve 8’inci sınıflar için il milli eğitim müdürlükleri sınav organize edecek.

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) olarak isimlendirilen yeni sistem, 2018-2019 eğitim yılında uygulanmaya başlayacak. Bu yıl için hazırlanan geçiş sistemiyle son merkezi sınav yapılacak. Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

Geçiş sistemi 2017-2018 eğitim yılı sonunda sadece 8. sınıf öğrencilerine uygulanacak.

Yerleştirme puanına merkezi sınav puanı yüzde 70, ders başarı notu yüzde 30 etki edecek.