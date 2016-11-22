Gurbet Öğretmen'in girişimi sayesinde okuldan sonra da eğitime devam eden ve birbirleriyle beyin fırtınası yapma olanağı bulan 36 öğrenci, diğer dersler için de gruplar kurulmasını istiyor. İşini severek yapan ve öğrencilerini bir cevher gibi işlemeyi hedefleyen 20 yıllık Türkçe öğretmeni Gurbet Duymuş (40), görev yaptığı Seyhan ilçesindeki Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu'nda alışılmışın dışında bir uygulamaya imza attı. Devlet okulu standartlarında eğitim verdiği 8/D sınıfı öğrencilerinin özel ders, kurs gibi ekstra desteklere ihtiyaç duymamasını isteyen genç öğretmen, kurduğu WhatsApp grubunda öğrencilerin 7 gün 24 saat sorularını cevaplıyor, öğrencilerin birbiriyle beyin fırtınası yapmasına olanak sağlıyor. Öğrencilerinden olumlu geri dönüşler aldığı için okul sonrasında da öğrencilerle başarılı bir şekilde etkileşime girebildiğini anlatan Gurbet Duymuş, “Bence onlara değer verdiğimi hissettirdim ve 'Haydi çocuklar, başaracağız. En iyisi olabiliriz, niye olmayalım?' dedim hep. Çocuklarımız da akıllı çocuklar. Eğer olumlu olarak dönmeselerdi benim çabalarımla olmazdı, 1 haftada biterdi bu etkinlik” dedi.

Duymuş: “Ders ve teneffüsler yetmez oldu”

Öğrencileriyle farklı bilgiler ve sorular paylaşmak için böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyduğunu anlatan genç öğretmen, “Ders ve teneffüsler yetmez oldu. Çocuklar gece 24.00'te de, sabah 05.00'te de sürekli yanlışlarını atıyorlar, yapamadıklarını paylaşıyorlar. Biz de beyin fırtınası tekniğiyle hem çocukların düşünce sistemini öğreniyoruz hem de eksiklerini gideriyoruz. Hem de hemen dönüş olduğu için öğrenciler kendini iyi hissediyor. Ara ara çocuklara uyarı babında 'Haydi çalışalım' deyince aile dışında birinin uyarısının etkili olduğunu düşünüyorum. Diğer sınıflarım da da bu uygulamayı yaygınlaştırmayı düşünüyorum. Gece 24.00'te, sabah erken saatte öğrenciye dönmek zordur ama keyifli ve güzel” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler: “WhatsApp eskiden eğlence içindi”

İyi bir fen lisesine yerleşmek için çalışan öğrenciler ise WhatsApp'ı genellikle sohbet ve eğlence amaçlı kullandıklarını ancak Gurbet Öğretmen'in bu girişimi sayesinde TEOG'da çıkacak sorulara çözüm bulduklarını ifade etti. Sordukları soruların gerek Gurbet Öğretmen, gerekse çözümünü bilen diğer öğrenci arkadaşları tarafından hızlıca çözüm bulduğunu anlatan öğrenciler, diğer dersler için de bu uygulamayı başlatmaları için öğretmenlerine çağrıda bulundu.

Nuri Pir