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Tepebaşı Belediyesi kar ile mücadeleye hazır

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’de beklenen kar yağışı sonunda yaşanabilecek olumsuzluklara müdahale etmek üzere hazırlıklarını tamamladı.

Tepebaşı Belediyesi kar ile mücadeleye hazır

13 Ocak 2018 23:58

İhtiyaç halinde 3 tuzlama, 11 kar küreme aracı, 2 lastik tekerlekli yükleyici, 4 midi dozer, 4 greyder ve iş makinesi ile personel takviyesinin yapılacağı müdahale ekipleri 3 vardiya ile çalışacak. Sokak aralarında ve cadde-yollarda tuzlama çalışması yapacak ekipler, Tepebaşı sakinlerinin rahatı için görev başında olacak. Buzlanmaya karşı geçtiğimiz yıl etkili şekilde tuzlama çalışması yapan ekipler bu yıl da yaklaşık 300 ton tuz depoladı. Vardiyalı olarak 7-24 hizmet verecek müdahale ekipleri ve araçlar, olumsuz hava şartlarının ağırlaşması halinde takviye edilecek.

Yetkililer, aylar öncesinden kışa hazırlandıklarını tamamlayarak gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek,

"Belediyemizin araç filosunda bulunan kar temizleme araçları sayesinde daha seri bir şekilde hem kar temizleme, hem de otomatik olarak tuzlama yapıyoruz. Mevsim dolayısıyla her an kar yağabileceği ihtimali üzerinde durarak kar temizleme araçlarımızı ve ekiplerimizi hazır bir şekilde beklemeye aldık. Tepebaşı Belediyesi olarak kış süresince 24 saat aralıksız mücadele edecek güce ve ekipmana sahibiz. Kar yağması halinde yapacağımız çalışmalarla halkımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

 

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