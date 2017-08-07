Diğer
Kategoriler

Tepkilere neden olan Atatürk büstü yenisiyle değiştirildi

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde bakımsızlığından dolayı tepkilere neden olan Atatürk büstü yenisi ile değiştirildi.

Tepkilere neden olan Atatürk büstü yenisiyle değiştirildi

07 Ağustos 2017 11:22

Bilecik Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak yakınlarında bulunan Murat Hüdavendigar Ortaokulu bahçesinde kaide üzerindeki Atatürk büstünün bakımsızlığı vatandaşlarla tarafından tepkilere neden olmuştu. Büstün bakımsızlıktan boyasının döküldüğü, Atatürk'ün burnunun olmaması gözlenmişti. Bu tepkiler sonrası Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek Atatürk büstünü yenisi ile değiştirerek, eğer bir ihmal ve kasıt söz konusu ise gerekenin yapılacağını bildirdi.

"Büst yerine yeni bir büst konmuş ve gereken yapılmıştır"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "İlimiz merkez Murat Hüdavendigar Ortaokulundaki Atatürk büstünün bakımsızlığı ile ilgili olarak basında çıkan haber üzerine müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup, olayda ihmali bulunanların olup olmadığı ivedilikle değerlendirilecek, eğer bir ihmal ve kasıt söz konusu ise gereken yapılacaktır. Habere konu olan büst yerine yeni bir büst konmuş ve gereken yapılmıştır" ifadelerine yer verdi. 

Cem Kaan Toka


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 35°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 37°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!