Terapi gibi kurs

Spordan eğitime, müzikten sanata kadar birçok dalda kurslar düzenleyen Merkez, takı tasarım kursuyla dikkat çekiyor. Yaptıkları birbirinden şık ve renkli takıları satarak aile bütçesine destek olan kadınlar, dört duvar arasından kurtulup sosyalleşmenin de mutluluğunu yaşıyor.

Buca Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Bucalı kadınların hayatında yepyeni bir açtı. Kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlayarak, toplumsal yaşama katılımlarını arttırmayı amaçlayan Merkez, Bucalı kadınların içinden çıkmak istemedikleri ikinci adresleri oldu. Merkezde düzenlenen hobi, sanat ve meslek edindirme kurslarıyla kendilerini geliştiren kadınlar, pilatesten zumbaya kadar uzanan spor imkanıyla da zinde kalıyor.

Takı tasarım kursu, çağdaş mimarisiyle dikkat çeken Merkezin en çok talep gören kurslarından biri. Haftada 5 gün 09.00-16.00 saatleri arasında verilen ve 6 ay süren takı tasarım kursu Bucalı kadınların gözde eğitim alanını oluşturuyor.

“Bu kurs sayesinde psikolojim düzeldi”

Kimisi için yeteneklerini keşfetme, kimileri için becerilerini geliştirme, kimileri içinse boş zamanlarını değerlendirme alanı olan kurs, aynı zamanda birer terapi merkezi görevi görüyor.

Yaklaşık 4,5 ay önce İzmir’e taşındığında kimseyi tanımadığı için endişeli günler geçiren Melek Kafadar, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde katıldığı takı tasarım kursuyla çevre edinip, sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurs sayesinde üretmeyi, kaliteli zaman geçirmeyi öğrendiğini belirten Kafadar, “TV karşısında zaman geçirip, komşu beklemektense bu kurs sayesinde psikolojim düzeldi” diye konuştu.

Kursiyerlerden Gülderen Duran takı tasarım kursuyla maddi manevi gelişim gösterdiklerini belirtirken, çocuğu doğunca iş hayatını bırakan ama büyük bir boşluğa düşen Gülhayat Kaya kursla yeniden hayata tutunduğunu söyledi.