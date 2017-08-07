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Terastan düşen çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te 5 katlı evin terasından düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Terastan düşen çocuk hayatını kaybetti

07 Ağustos 2017 19:49

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi 91 Nolu sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın teras katında oturan Salha ve Muhammet Şaban çiftinin 3 yaşındaki oğlu Abdülkerim, sarktığı balkondan beton zemine çakıldı.

Taburenin üzerine çıkarak balkondan sarktığı ileri sürülen Abdülkerim, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alarak, olay yerinde inceleme yaptı. Küçük çocuğun cenazesi, polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay esnasında çocuğun anne ve babasının evde olmadığı ileri sürüldü. 

Etiketler: Gaziantep


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