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Tercan Kaymakamı Karaca göreve başladı

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamlığına atanan Kürşat Karaca görevine başladı.


30 Aralık 2016 08:36

Daha önce Tunceli’nin Ovacık ilçesinin Kaymakamı olarak görev yaptığı sırada Mülkü İdare Amirleri müşterek kararnamesi ile Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamlığına atanan Kürşat Karaca görevine başladı.
Göreve başladığı ikinci günü makamında ziyaretleri kabul eden Kaymakam Karaca, Tercan ilçe merkezindeki esnafları da gezerek, ziyaretlerde bulundu.

Daha önce görev yaptığı Tunceli’nin Ovacık İlçesi Kaymakamlığında ki görevinde ortak akılla hareket ederek, başarılı çalışmalarda bulunduğunu belirten Kaymakam Karaca, Tercan Kaymakamlığında da aynı şekilde ortak akılla düşünen ve çözüm üreteci çalışmalar yaparak, görevi en iyi bir şekilde tamamlamak istediğini ifade etti. 

Abdullah Aslan

Etiketler: göreve başlama, Tercan Kaymakamı


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