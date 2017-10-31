Tereyağı siparişlerine yetiştiremiyorlar

Türkiye’nin farklı şehirlerinden tereyağı siparişi aldıklarını ancak bunların hepsini karşılayamadıklarından yakınan Dilek Sürül, tereyağını nasıl yaptıklarını anlattı. Sürül, “Ortalama 25 kilogram sütü bekletiyoruz. Beklettikten sonra üzerinde kaymak oluşuyor. Kaymağı üzerinden aldıktan sonra yayığa koyuyoruz. Çalkala çalkalaya tereyağ elde ediyoruz. Sütün üzerindeki kaymağı aldığımız için kaymak o kadar fazla olmuyor. 10 kilo kaymaktan 9 kilo yağ çıkıyor. Dolayısıyla bir kilo tereyağı elde etmek için 25 litre süt gerekiyor” dedi.

Eskiden tereyağı yapmanın daha zor olduğunu kaydeden Sürül "O dönemler tahta yayık var idi şimdi ise artık elektrikli yayıklar var. Yağımızın lezzetli olması, ineklerimiz yaz kış sürekli dışarıda otlayarak yayılmalarından kaynaklanıyor. İnekleri sadece kar yağdığı zaman ahıra kapatıyoruz. Ürettiğimiz yağımıza fazla talep var. Siparişleri yetiştiremiyoruz. Aşırı derecede organik tereyağına ihtiyaç var. Bursa, Balıkesir gibi illere dahi tereyağı gönderiyoruz. Yem fiyatları çok pahalı olmazsa hayvancılık daha da cazip olur” diye konuştu.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda 7 ineğini sattığını, şuan 7 ineği olduğunu ve onları çok sevdiklerini belirten Sürül, “İneklerle zaman zaman konuşuyoruz. Onlar ne olduğunu hissedebiliyorlar. Bazen bir insandan bile bize daha çok yakın olabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Haftada ancak 7-8 kilogram yağ ürettiklerini ve tereyağının sütten daha fazla para ettiğini belirten Mümin Sürül ise devletin hayvancılığa daha fazla destek çıkması gerektiğine dikkat çekerek hayvancılığın giderek bittiğini söyledi. Eskiden 250 hanelik mahallede herkesin evinde inek beslediğini ama şimdi yarıdan fazlasının hayvancılığı bıraktığına dikkat çeken Mümin Sürül, “Ürettiğimiz tereyağının lezzetli olması otundan kaynaklanıyor. 15 inekten haftada ancak 7-8 kilo kadar tereyağı yapabiliyoruz. 25 yıldır hayvancılık yapıyorum. 25 yıldan beri hiçbir teşvik alamadım. Proje yaptım ne kadar başvuruda bulunduysam yine de destek alamadım. Devletin bu işi yapanlara destek olması lazım. Mahallemiz yaklaşık 250 hane. Bunlardan 100 kadarının ahırında ikişer, üçer tane ineği vardır. En fazla hayvan bizim ahırımızda bulunuyor. Mahallemizde artık eskisi gibi kimse inek bakmıyor. Gerekçeleri ise masrafları karşılayamadığından yani zarar ediyor, kurtarmıyor. Ot pahalı, yem pahalı. Çoğu kişi kurtarmadığı için hayvancılığı bıraktı. Eskiden 250 hanenin hepsinde inek vardı. Gittikçe de hayvancılık bitiyor. Devletin bu konuda bir önlem almasını bekliyoruz. Burada yaşayanların eski düzene dönmesi lazım. Destek olursa buradan göç edenler tekrar geri döneceğini tahmin ediyoruz. Yani teşvik olursa insanlar buraya döner hayvancılıktan iyi gelir elde eder diye düşünüyorum” diye konuştu.

Sürül, terayağının kilogramını 35 TL'den satışa sunduklarını sözlerine ekledi.

Bekir Koca



