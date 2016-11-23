Şemdinli'de Derecik beldesi Kilit Tepe askeri üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından akşam saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ağır yaralanan Piyade Tankçı Er Oğuzhan Karaca, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Erzurumlu şehidin acı haberi Şükrüpaşa semtindeki ailesine askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Oğuzhan Karaca'nın Melek- Cihan Karaca çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olduğu belirtildi.

Şehidin cenazesi Van'da yapılacak törenin ardından memleketi Erzurum'da toprağa verilecek. Bekar olan ve sivil hayatında kaportacılık yapan şehit Oğuzhan Karaca'nın, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta sevgilisi 'Zeynep'in' adını mermilerle yazdığı görüldü.

Ahmet Akbuğa

