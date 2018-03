Terim: '4 takım sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir'

Terim, her hafta mücadelelerin daha enteresan hale geleceğini kaydederek, “Bir hafta iyi geçirmeyen bir hafta sonra iyi geçirebilir. Sezon sonuna doğru bu ciddiyeti ve bu anlayışı daha fazla puan toplayan olarak doğal olarak mutlu sona ulaşacak. Benim daha önceki söylemimde durduğum yer aynı. 4 takım sonun kadar nefes nefese mücadele edecektir” dedi.

Fernando ve Sinan değişikliklerinden sonra bir formasyon değişikliği olduğu yönünde bir soruya ise Terim, “Feghouli’yi daha önce orada oynattım. O formasyon içerisinde olduk. Hiçbir şekilde ondan taviz vermedik 3 orta sahayı. Formasyonda bir değişiklik olmadı. İleriki dönemde lazım olduğu zaman bunu da kullanırız” ifadelerine yer verdi.

Deplasmanda farklı bir galibiyet alındığı ve 2 hafta sonra oynanacak olan Fenerbahçe maçı ile ilgili olarak ise Terim şunları söyledi:

“Açıkçası çok mantıklı bulmuyorum ben ilk günden beri deplasman çekingenliğini. Galatasaray bugün dünyanın her tarafında kazanmış bir takım. Hatta sezon başı devre arası hazırlık maçlarında büyük takımlarla dışarıda oynamıştı. Şampiyonlar Ligi'nde UEFA’da oynamış takım olarak çok da mantıklı bulmuyorum. Kim nasıl böyle bir sonuca kapıldıysa veya kararı verdiyse mantıklı değil. Yenilirsiniz deplasmanda ama bunun Galatasaray için fark etmemesi lazım. O çekinceyi en kısa sürede bitirmemiz lazım. Sonuçta Galatasaray’dan bahsediyoruz içerisi dışarısı fark etmemeli.”

Türk futbolunda köklü Anadolu takımlarının zor durumda olması ve bununla ilgili düşünceleri sorulan Fatih Terim, “Genel tabloya baktığınız zaman bugün bu Karabük’ün, Eskişehir’in veya Adana’nın değil, tamamen Türk futbolunun problemi. Genel olarak hepimizin büyük küçük ayırt etmeden her kulübün problemi maalesef. İşin ekonomik, idari ve teknik boyutu her camianın tekrardan en doğru şekilde analiz etmesi lazım. Bugünkü sorunlar dün olmadı. Esas sorun 50 senedir var. Bunlar var, tersten bakmakta yarar var. Geniş bir söylem sinsilesi lazım. Yeri değil ama sadece Karabük için değil her kulüp kendini çek etmeli” diye konuştu.

Gomis’in attığı gollerle tarihe geçmesi ile ilgili olarak ise Terim, “Açıkçası böyle farklı sonuçtan sonra oyuncuları mutlaka tebrik ediyorum. Bireysel performansları konuşmak yerine rakibimizin durumuna bakmazsınız, nerede olduğunu nasıl olduğuna bakmadan bunlardan bağımsız ciddi ve disiplinli oynamamız öne çıkması gereken. Gomisi tebrik ediyorum. Gollerimizi atıyor 18 içerisinde çok etkin olduğunu daha önce söylemiştim. İnşallah böyle devam eder. Kasımpaşa maçı sonrası burayı daha doğru açtığımız inancındayız. Daha da katkı sağlayacak” dedi.

Yasin Erdem - Samet Oğuzhan Doğan - Çetin Uzunkara