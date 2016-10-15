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Terim-Arda çekişmesine değindi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Türkiye’de Arda’dan daha iyi bir oyuncu yok. Fatih Hoca da en iyi antrenörlerden biri olduğuna göre, bu işi yaparız" dedi.

Terim-Arda çekişmesine değindi

15 Ekim 2016 21:37

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçının ardından Milli Takım ile ilgili sorulan bir soruya cevap verdi. Milli Takım’ın durumunu değerlendiren Güneş, "Bu benim görevim değil. Açıklamayı federasyon başkanı yaptı. Hoca yaptı, oyuncular da yapacak. İlgili kişiler zaten yapar. Ben genel bir ifade kullanayım. Ortada bir durum varsa çıplaklığıyla bütün kamuoyuna söylemekte yarar var. Çünkü tartışmaya ve bilinmezliğe gidiyorsa açıklanması lazım. Çünkü milli takım hepimizin. Yöneticisi de, hocası da, futbolcuları da hepsi bizim insanlarımız. Yara almalarından bizim keyif almamız gerekiyor. Yani her yaralanma sadece oyuncuları değil hepimizin içini acıtıyor. Fatih Hoca’ya da, Arda’ya da, federasyona da hepsine ihtiyaç var. Onlarında doğru yapmasına ihtiyaç var. Burada konuştuklarım başka yerlere gideceği için çok o konuya girmeyim. Hala umudumuz var. Evet kötü oynadık ve eleştireceğiz. Bunların hepsi doğru ama halen şansımızın var olduğunu düşünüyorum. Bardağın boş tarafına mı dolu tarafına mı bakmaya bağlıdır. Tabii bu sorunların giderilmesi şartıyla ve zamanında giderilmesi şartıyla geç kalmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin ’Arda’nın Milli Takım’a alınmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?’ soruna Güneş, Arda, teknik bir konu değildir. Arda’dan daha iyi bir oyuncu şuan Türkiye’de yok ama iyi oyuncularımız var. Fatih Hoca da en iyi antrenörlerden bir tanesi olduğuna göre bu işi yaparız" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Şenol Güneş


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