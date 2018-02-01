Terim: 'Bu da bize nazar boncuğu olsun'

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile son dakikada kalesinde gördüğü golle 2-2 berabere kalan Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim maçın oynandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı odasında maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Fatih Terim, Süper Lig maçı gibi heyecanlı bir Türkiye Kupası maçı oynandığını dile getirerek, “3-2’de yenilebilirdik, o arada 3-1’e, 4-1’e de gelebilirdi. Sonuç itibariyle bu da nazar boncuğu olsun bize. Süre almayan, oynamayan birçok oyuncumuzu görme imkanımız var, onlarında bu şansı değerlendirmelerini istedim. Şöyle baktığımızda dün akşam itibariyle artık transferle ilgili her hangi bir şey söz konusu değil. Mevcuda bakalım, elimizdeki arkadaşlarımıza bakalım ve çıkacak 11’in ya da 11’lerin yanında olalım, onları destekleyelim ki, sezon sonuna kadar bu kadro ile gideceğiz. Böyle baktığımızda bu tip maçlarda Koray’ın, Hakan Balta’nın, Donk’un, Marti’nin yada bir başkasının kalecinin bu fırsatları iyi değerlendirmesi lazım. Kolay değil, çok uzun müddet oynamayan var, hiç süre almayanlar var, 8 ay neredeyse geçmiş. Sonuçta Konya’da deplasmanda çeyrek finalde oynuyorsunuz. Bunu düşündüğümüzde bazı arkadaşlarımızın hatalarını da yanlışlarını da hoş görmek gerekiyor. Güzel bir maç oldu, Konyaspor’u da tebrik ediyorum. Gayet herkese bir lig maçı gibi güzel bir maç seyrettirdik, heyecanlı. İkinci maça kaldı sonuç bakalım ne olacak” dedi.

“Favoriyiz ya da eleyeceğiz diyeceğimiz bir sonuç değil”

Galatasaray’ın tur şansının sorulması üzerine Fatih Terim, “Favoriyiz ya da eleyeceğiz diyeceğimiz bir sonuç değil” cevabını verdi. Terim ardından şunları söyledi: “Galatasaray takımı muhakkak ki, 2-2 bizim için iyi bir sonuç İstanbul’da turu geçeriz diye bir düşünce içinde olmayacaktır. Orda da kazanmak için biran evvel golü bulup korkulu bir rüya görmek istemeyeceğiz. Ben oradaki maçında güzel geçeceğine inanıyorum. Çünkü Konya oynamak istiyor. Bizim durumumuz ne olacak, Konya’nın durumu ne olacak. Rotasyona devam mı ederiz, yoksa başka bir kadrolarla mı çıkarız bilmiyorum ama güzel bir eşleşme oldu. İstanbul’da bu güzel oyun devam edecek. İstanbul’a 2-2 ile dönüyoruz küçük de olsa bir avantajımız var ama bu maçtan önce biz favoriyiz ya da eleyeceğiz diyeceğimiz bir sonuç değil.”

H.İbrahim Parlak - İbrahim Yetkin - Davut Has