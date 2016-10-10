Türkiye'nin 2018 Dünya Kupası eleme grubunda 3 maçı 2 puanla tamamlamasının ardından Fatih Terim eleştiri oklarının hedefi oldu.

Milli Takım'ın efsane isimlerinden Rüştü Reçber, Türkiye'nin deplasmanda İzlanda'ya 2-0 mağlup olduğu maçtan sonra Hürriyet gazetesindeki köşe yazında teknik direktör Fatih Terim'i zehir zemberek sözlerle istifaya davet etti.

İşte Rüştü Reçber'in köşe yazısından alıntılanan o kısım;

Her maça ülkenin milli takımını kaos içinde hazırlamayı vazife edinmiş, kendisi ile çekişen, hatta söylediklerinin anlamını çözemez hale gelen bir ombudsman izlenimi veren, ülke içinde tartışılır hale gelen, saygıyı, sevgiyle değil de korku ve tehditle almaya çalışan sayın Fatih Terim, son 3 yıldır hiçbir şey vermediğin Türk futboluna belki de en iyi katkıyı emekli olarak verebilirsiniz...

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