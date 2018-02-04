Terim: 'Büyük bir avantaj yitirdik'

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Fatih Terim müsabakayı değerlendirdi. Terim, "Sivasspor'u tebrik ediyorum. Hak ettiler, bizden iyi oynadılar. 3 puanı aldılar. Maçtan önce gelen fırsat acaba bize değişik etki etti mi diye düşünüyorum. Bu gerilim kazanırsak lider olacağımız durumunu herhalde kaldıramadık diye düşünüyorum. Çünkü geldiğimden beri 7-8 maç oynadık. Hiç böyle kötü maç oynamadık. Burada üç puanı kaybettiğimize mi üzüleyim, liderliği kaçırdığımıza mı üzüleyim yoksa oyun kalitesinin bizim oyunumuzun altında kaldığına mı üzüleyim ki ben üçüncüye daha çok üzüldüm. Berabere biter mi, 3-2 yapabilir miydik o da olabilirdi, üçüncüyü de yiyebilirdik. Ama bu oyun bizim oyunumuz değil, bu kabullenme bizim kabullenmemiz değil yani ne pozisyona kafa tutuyorsun, ne de mağlubiyete dikiliyorsun, ne 3 puanın gidişine bir refleksin var. Bu bizim takımın tavrı, tarzı olmamalı en çok üzüldüğüm konu bu yoksa maçın üzerine bir sürü konuşulur. Bazen öyle olur ki devre arası bir şeyleri değiştirdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıya daha iyi başladık ama bütün aksilikle üst üste geldi. Son 15 dakika tam sıkıştırdığımız da hakemin atmasına gerek kalmadı.Bizim oyuncumuz kendiliğinden çıktı. Bunlar bazen böyle gelir ona rağmen 10 kişiyle o refleks bir kaç pozisyon getirdi ama bu pozisyon 2-2'de yapsa 3-2'de yapsa bugünkü konuşmalarım benim değişmezdi. Bugün maalesef Galatasaray normlarının altında kaldık" dedi.

"Galatasaray olarak toparlanacağız"

Ligin bundan sonraki kısmının zor geçeceğini ifade eden Terim, "Her takım iyi, her takım güçlü, oynamazsanız puan kazanamazsınız. Büyük bir avantaj yitirdik. Sadece bugün 3 puan değil psikolojik ve mental bir ortamda var. Onu kaçırdık. Galatasaray olarak bunu toparlayacağız. Dolayısıyla sonuna kadar bu savaş devam edecek. Bunun başka bir şekli yok o orada yenilecek, biz burada kazanacağız" diye konuştu.

"Hayretler içindeyim"

Futbolun hatalar oyunu olduğunu söyleyen Terim, "Birileri hata yapacak, birileri golü atamayacak, birileri golü yiyecek futbol böyle bir oyun yani 5 tane forvetle oynadık son dakikalarda pozisyon da geldi olmadı. Atsak belki 3-2'yi kovalayacaktık. Ama ben olaya dakika 1 ile bakıyorum. Sivasspor daha çok mücadele etti, daha çok koştu haklarını yememek lazım. Buna rağmen Galatasaray takımı bu olmamalı yani ilk yarıya hayretler içindeyim. Kötü başladık. Bazı günler böyle oluyor. Buna rağmen bugün buradan mağlup olmadan çıksaydık önemli bir moral olurdu. Sebepleri bahaneleri bir kenara bırakıp takır takır oynamalıyız. Biz böyle şampiyon olmalıyız. Ben kaybettiğim her puana üzülürüm. Oyuncularımda biliyor. Beraberliği Galatasaray sevinir mi?" ifadelerini kullandı.

Uğur Yiğit - Onur Erden

