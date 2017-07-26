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Terim istifa sürecine nasıl geldi?

Fatih Terim, Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasından önce Avrupa Şampiyonası’nda prim, Arda Turan ve son olarak Alaçatı’daki tartışma gibi olaylarla gündeme geldi.

Terim istifa sürecine nasıl geldi?

26 Temmuz 2017 17:41

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, görevinden istifa etti. Fatih Terim'in 3. Milli Takım macerası Abdullah Avcı’nın görevden ayrılmasından sonra 22 Ağustos 2013’te atılan imzayla başladı. O dönemde Galatasaray’ı da aynı anda çalıştıran Terim, 24 Eylül’de sarı-kırmızılılar ile yollarını ayırdı ve sadece Milli Takım’ın başında kaldı.

Prim konusu

Deneyimli çalıştırıcı ilk imzayı attığı 22 Ağustos’tan istifasına kadar geçen sürede birçok olayla baş başa kaldı. Terim, 2016 Avrupa Şampiyonası’nda D Grubu'nda Hırvatistan, İspanya ve Çek Cumhuriyeti ile mücadele etti ve istenilen sonuçların alınmamasından dolayı eleştiri okları hedefinde oldu. Şampiyona bitmeden takım içinde prim olayı yine gündeme geldi. Bu olay Terim’in kaptanı Arda Turan ile arasının açılmasına neden oldu. Daha sonra tecrübeli çalıştırıcı, Arda Turan’ı bir süre kadroya almadı. Bilindiği üzere Arda ve Terim arasında çok iyi bağ vardı.

Arda Turan’ı kadro dışı bıraktı

Ay-yıldızlıların, 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde Kosova ile Antalya’da oynayacağı maçtan önce Terim, Arda Turan’ı yeniden Milli Takım’a çağırdı. Avrupa Şampiyonası’nın ardından Fatih Terim, başta kaptan Arda Turan olmak üzere, Selçuk İnan, Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül’ü takıma almamıştı. 2018 Dünya Kupası Elemeleri’ne yönelik Makedonya ile oynanan hazırlık maçı dönüşünde gazeteci Bilal Meşe ile tartışma yaşayan Arda Turan, bu olaydan sonra Milli Takımı bırakmıştı. Terim bu olayda sürece müdahil olmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Alaçatı olayı

Son olarak Fatih Terim, Alaçatı'da yaşadığı kavga ile gündeme geldi. Damadına ait restoranın yanındaki Yüzevler'e giden Terim, burada Selahattin Aydoğdu ile tartışma yaşamış, kamuoyu tarafından tepki çekmişti. Günlerce konuşulan olaydan sonra tecrübeli antrenör, basın toplantısında olayın nasıl geliştiğini aktardı.
Yaşanan saha dışı olayların Fatih Terim, A Milli Futbol Takımı’ndaki görevinden ayrıldı. 

Etiketler: Fatih Terim


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