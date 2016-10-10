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Terim: Yapılacak bir şey yok

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bir basın mensubunun kadroya alınmayan oyuncuların takımı nasıl etkilediği yönündeki sorusu üzerine, "Yani sen 'Arkadaşlar güzel konu buldu, bunun üzerinden devam etmek istiyorlar' demek istiyorsun. Yapılacak bir şey yok'' dedi.

Terim: Yapılacak bir şey yok

10 Ekim 2016 07:19
Terim: Yapılacak bir şey yok - Tıkla İzle

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu üçüncü maçında İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

"Bence çok doğru bir kurguydu"
Terim, doğru oyun kurgusu yaptıklarını belirterek, "İzlanda ile başa çıkmak çok zor, onun için çabuk oyuncularla başladık. Onlar havaya, biz yere indirmeyi düşündük. Bence çok doğru bir kurguydu. Kurgu da oturdu ama biz öyle goller yiyoruz ki. İzlanda gibi takımlar karşısında, özellikle böyle havalarda 2-0 geriden gelmek kolay değil. Sahada Avrupa'nın en inatçı ve güçlü ülkesinden bahsediyoruz. Devreye berabere gitseydik çok şey değişebilirdi. İkinci yarı yapılması gereken değişiklikleri yapmamıza rağmen maalesef etkili olamadık. Mağlup olduk, yapılacak bir şey yok. Bize geçmiş olsun, rakibimize de tebrikler" şeklinde konuştu.

"Savaşımız bitmedi"
Terim, Dünya Kupası'na gitme mücadelesinin devam ettiğine vurgu yaparak, "Savaşımız bitmedi. Ümitsizliğe kapılmanın manası yok. Tabii güzel bir tablo çizecek halimiz de yok. Bizi teselli edecek şey iki önemli deplasmanı atlatmamız. Kayıp kredimiz azalıyor. Bunu dikkate alarak, asgari puan kaybıyla veya hiç kayıpsız bir halde gitmemiz gerekiyor. Bu gerçekle yaşayacağız. Biz de diğer takımların maçlarını takip edeceğiz. Zoru başarmaya çalışacağız" diye konuştu.

"Kadroya alınmayanın bu kadar konuşulduğu başka ülke yok"
Fatih Terim, bir basın mensubunun kadroya alınmayan oyuncuların takımı nasıl etkilediği yönündeki sorusu üzerine ise, "Yani sen 'Arkadaşlar güzel konu buldu, bunun üzerinden devam etmek istiyorlar' demek istiyorsun. Yapılacak bir şey yok. Milli takım konusu muhakkak ki ülkeyi ilgilendirir. Herkesi ilgilendirir ancak bunun bir ölçüsü vardır. Üzerinde hak iddia etmek kimsenin hakkı değil. Nezaket ve ahlaki kurallar içinde herkes fikrini beyan edebilir. Bunda sorun yok. Milli takımın da konuşulması hoş. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü 2 bin seyirciden 40-50 bin seyirciye geldik. Buna hiç itirazım yok ama oyuncularımızı üzecek, zedeleyecek herhangi bir şey olmasın. Onun dışında zaten ben niyetleri biliyorum. Benim için sürpriz değil. O yüzden bu konuyu seven, bayılan kim varsa devam etsin. Bu bir şey değiştirmez. Ayrıca kadroya alınmayanın bu kadar konuşulduğu bir ülke de yok. Lakin benim için hiçbir sorun yok, alıştık artık. Takıma ne kadar zarar verip vermediğini zaman gösterecek. Bence arada bir çocuklara mikrofon tutmak lazım. Devamlı bana tutacağınıza bir de onlara tutun" şeklinde cevap verdi. 

Kaan Ülker


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