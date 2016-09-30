Türkiye Futbol Federasyonu’nun açacağı UEFA A Kaleci Kursu’nun içeriğinin oluşturulmasında ve eğitmenlerinin eğitimi konusunda UEFA’nın TFF’ye destek vermesi konusunda görüş birliğine varıldı. Lupescu ayrıca Terim’in TFF’nin antrenör eğitmenlerinin eğitimi için yapılacak tüm eğitim faaliyetlerine katkı isteğini memnuniyetle karşıladı ve her türlü desteği vereceklerini belirtti. İkili, görüşmede TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından ilk etabı gerçekleştirilen Pro Lisans Kursu’nun öğrencilerinin İsviçre’deki antrenör kursu değişim programına katılımıyla ilgili de mutabakata vardı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim Lupescu’ya, TFF’ye akredite olacak üniversitelerin antrenörlük bölümünü bitiren öğrencilere UEFA B lisansı verilmesi için yaptıkları projeyi anlattı. Lupescu konuyu inceleyeceklerini belirtirken, öncelikle pilot bir uygulamanın gerçekleştirilmesi karara bağlandı.

LUPESCU’DAN ÖVGÜ

Görüşmede Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ioan Lupescu’ya TFF’nin verdiği uzmanlık eğitimleri olan; atletik performans antrenörlüğü, oyuncu ve maç izleme antrenörlüğü, 6-14 yaş çocuk futbolu ile maç ve performans analizi kursları hakkında bilgi verdi. Ioan Lupescu, bu çalışmalardan dolayı Terim’i tebrik ederken, TFF’nin antrenör eğitimi konusundaki projelerini son derece başarılı bulduğunu ve yakın gelecekte UEFA Jira Paneli’nde Türkiye’den bir temsilci görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti. Lupescu, UEFA olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na her türlü desteği vermeye hazır olduklarını tekrarladı.

Daha sonra Ioan Lupescu, UEFA’nın Euro 2016 ile ilgili hazırladığı teknik rapor ile ilgili bilgi aktardı. İkili, analiz odasında UEFA’nın yaptığı videoları inceledi ve turnuva ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Bir dönem Bursaspor forması giyen Ioan Lupescu, toplantıda Fatih Terim ile Türkiye ve dünya futbolu, genç oyuncu gelişimi konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Fatih Terim ile Ioan Lupescu’nun yanında Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Fatih İbradı, TFF FGD Kurslar Sorumlusu Yücel Uyar ile TFF Dış İlişkiler Müdürü Buğra Cem İmamoğulları da yer aldı.