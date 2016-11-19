Mardin merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde 2 yıldır terk edilmiş haldeki 38 PN 674 plakalı kamyonet, mahallenin korkulu rüyası oldu. Madde bağımlılarının kamyonetti mesken haline getirdiğini aktaran mahalleli, aracın biran önce kaldırılmasını istiyor. Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulu'nun hemen yanı başında bulunan metruk kamyonetin büyük tehlike arz ettiğini aktaran mahalleli, araç freninin boşalmasından endişe ediyor. Aracın kaldırılmasını isteyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım bekliyor.

Aracın tinercilerin ve esrarkeşlerin mekanı haline geldiğini belirten mahalleliler, “Hava karardığında çocuklarımız bu aracın önünden geçmeye korkuyor. Çünkü aracın içinde alkol ve uyuşturucu alınıyor. Yetkililerin bir an önce önlem almaları gerekiyor. Belediyenin ve diğer yetkililerin sesimizi duymasını istiyorum. Duyarsız kalmasınlar, bir önlem alsınlar” diye konuştu.

Yaklaşık 18 yıldır 13 Mart Mahallesi’nde oturduğunu kaydeden Sabri Yersel, aracın bir an önce kaldırılmasını istediklerini söyledi. Yersel, “Yetkililere defalarca müracaat ettik, ama bir sonuç alamadık. Bu aracın içinde geceleri tinerciler ve esrarkeşler kalıyor. Hem mahalle sakinleri için hem de aracın hemen yanında bulunan Abdulkadir Tutaşı İlköğretim Okulu'nda eğitim gören bin 200 öğrenci için büyük tehlike saçıyor. Bu aracın freni boşalırsa nelere mal olacağı bellidir. Mahalle sakinleri olarak bize çok büyük rahatsızlar veriyor. Çocuklarımızın güvenliğinden endişe ediyoruz. Bu aracın buradan acilen kaldırılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Salih Keskin

