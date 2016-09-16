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Terk edilmiş şüpheli araçlar sokaklardan toplanmaya başladı

Aydın’da mahalle aralarına park edilip uzun süre dokunulmayan ve sahibi de ortalarda olmayan araçlar toplanmaya başladı. Hem güvenlik açısından tehlikeli bulunan hem de görüntü ve çevre kirliliğine neden olan araçların büyük çoğunluğunun hacizli ya da borçlu olduğu belirtildi.


16 Eylül 2016 10:51

Aydın’da Mesudiye Mahallesi’nde uzun süredir park edildiği yerden kaldırılmayan ve çevre sakinlerini de tedirgin eden bir otomobilin camları kırılıp içerisine gece yarısı kimliği belirsiz kişilerce bir şeyler bırakılması üzerine mahalle sakinleri durumdan tedirgin olup polise başvurdu. Polis tarafından yapılan incelemede aracın uzun süredir bölgede park halinde tutulduğu ve kötü amaçla kullanılabileceği şüphesi üzerine çekici yardımı ile bölgeden alınan otomobil yediemine teslim edildi.

Aracın aynı zamanda hacizli yakalamalı olduğunu belirten yetkililer, bu tür şüpheli ve uzun süre yol kenarlarında park halinde tutulan araçların toplandığını belirttiler. 


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