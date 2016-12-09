Honaz ilçesinde meydana gelen olayda aynı binada oturan 38 yaşındaki oğlu Hasan Güzel’le tartışan 62 yaşındaki Şenay Güzel bu sırada ayağındaki terliği çıkararak oğluna fırlatmıştı. Hasan Güzel ise daha sonra polis merkezine giderek annesinden şikayetçi olmuştu. İfadelerin ardından olayı soruşturan savcı, anne Güzel’in fırlattığı terliği ‘silah’ sayarak ‘kasten basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan iddianame hazırlamıştı. Güzel hakkında hazırlanan iddianame Denizli 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Güzel’in 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava bugün görüldü.

Davada Hasan Güzel, annesi Şenay Güzel hakkındaki şikayetini geri çekti. Mahkeme heyeti de 62 yaşındaki Şenay Güzel’in beraatına karar verdi.