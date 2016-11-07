Denizli'nin Honaz ilçesi Haydar mahallesinde terlik fırlattığı için oğlu tarafından mahkemeye verilen Şenay Güzel'e, Türk Ceza Kanunun 86’ncı maddesinde yer alan 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılmasına komşusu ve eniştesi tepki gösterdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda 62 yaşındaki Şenay Güzel tartıştığı oğluna terlik fırlatması sonuncu, oğlu Halil Güzel’in (38) şikayetçi olması üzerine anneye 'kasten basit yaralamaya teşebbüs' suçundan 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılması ve terliğin davada ‘silah’ sayılması hem komşusu hem de Güzel'in eniştesi tarafından tepkiyle karşılandı.

Güzel'in komşusu 70 yaşındaki Hüseyin Çelik, “Temiz bir kadın, öyle kötü bir kadın değil, ben öyle kötülüğünü görmedim, iyi insandır. Mesela ben burada yalnız kalıyorum, benim hanım vefat etti, bana her şeyi getirir, verir. Öyle zarar verecek bir insan değildir. Oğlu ikinci bir evlilik yaptı. Birinci evlilikten kalan çocuklarına bile bu kadın bakıyor. Çocuklardan biri hala lisede okuyor, bütün masraflarını bu kadın karşılıyor. Görünüyor, yalan söyleyecek değiliz” diye konuştu.

İddianamenin kabul edilmesine tepki gösteren Şenay Güzel’in eniştesi 55 yaşındaki emekli asker Mustafa Kaya, “Kendisi benim baldızım olur, çok iyi bir insandır. Aslında oğlu da iyi bir insandır ama nerden kaynaklandı, nasıl oldu, uzun hikaye, kendilerinden öğrenseniz daha iyi olur. Ufak bir mesele, oğlan annesine kızıyor. Benim hanıma niye laf söyledin gibisinden, o anda annesinin üzerine yürüyor. Annesi de üzerime gelme diye terlik fırlatıyor. Onun için de oğlan, karakola şikayete gidiyor, annesinden şikayetçi oluyor. Annesi de arkasından gidiyor, o da şikayetçi oluyor. Olay bundan ibarettir. Moralleri çok bozuldu sanki kendisi televizyonlara çıkmış gibi, aslında öyle bir şey yok. Torunlarına o baktığı için, şimdi torunları falan da gördü baya bir üzüldü. Zaten oğullarına torunları yıllardır kendisi bakıyor. Küçük yaştan beri yalnız kaldılar. Çocukların annesi ile babası ayrıldı, daha sonra torunlarına hep bizim baldız baktı. Baldızımın oğlu iki yıl önce Buharkent’en evlendi” şeklinde konuştu.

“Çok şaşırdık, bu nasıl adalet”

yıllardır hem baldızını hem de oğlunu tanıdığını belirten Kaya, iddianamenin kabul edilmesine tepki gösterdiler. Kaya, “insan ister istemez şaşırıyor. Ben bu kanuna şaşırdım böyle şey mi olur. Geçen herkes gördü, hatta televizyonlara bile çıktı, kadın etekli diye dövdü, ona bir şey yok, girdi çıktı. Bir insan oğluna terlik fırlattı diye, 2 yıl ila 5 yılla yargılanıyor. Bu nasıl adalet, nasıl bir düşünce bilmiyorum” diye tepki gösterdi.