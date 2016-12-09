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Terlik davasında beraat eden anne mahkemede gözyaşlarına boğuldu

Denizli’nin Honaz ilçesinde tartıştığı oğluna fırlattığı terlik ‘silah’ sayılarak hakkında dava açılan 62 yaşındaki Şenay Güzel, oğlunun davayı geri çekmesiyle beraat etti. Mahkeme çıkışı gazetecilere kısa açıklama yapan Şenay Güzel, "Suç olduğunu bilseydim atmazdım dedi. Güzel, mahkemede "38 yıllık evladım, tırnağına zarar gelsin istemem canımdan can" deyip gözyaşlarına boğuldu.

Terlik davasında beraat eden anne mahkemede gözyaşlarına boğuldu

09 Aralık 2016 14:08
Terlik davasında beraat eden anne mahkemede gözyaşlarına boğuldu - Tıkla İzle

Honaz ilçesinde meydana gelen olayda aynı binada oturan 38 yaşındaki oğlu Hasan Güzel'le tartışan 62 yaşındaki Şenay Güzel bu sırada ayağındaki terliği çıkararak oğluna fırlatmıştı. Halil Güzel ise daha sonra polis merkezine giderek annesinden şikayetçi olmuştu. İfadelerin ardından olayı soruşturan savcı, anne Güzel’in fırlattığı terliği ‘silah’ sayarak ‘kasten basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan iddianame hazırlamıştı. Güzel hakkında hazırlanan iddianame Denizli 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Güzel’in 2 ile 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava bugün görüldü.

Duruşmada söz verilen Şenay Güzel, hakimin terliği neden attığı şeklindeki sorusuna "Oğlum karısını da yanına alıp önceki husumet sebebiyle benimle kavga etmeye geldi. Üzerime gelince de terliği fırlattım. Suç olduğunu bilseydim fırlatmazdım. 38 yıllık evladım, tırnağına zarar gelsin istemem canımdan can" deyip gözyaşlarına boğuldu.

"Niye gittin oğlum, bu kadar büyüttünüz?"
Anne Şenay Güzel'den sonra söz alan oğlu Halil Güzel, annesinin kendisine aralarındaki husumetten dolayı terlik fırlattığını söyleyince hakim, polis mi çağırdığını yoksa karakola gidip şikayetçi mi olduğunu sordu. Avukatı duruşmaya katılmayan Hasan Güzel, "karakola gittim" deyince Hakim, "Niye gittin oğlum, bu kadar büyüttünüz?" diye sordu. Halil Güzel bu soruya da "Karakola gittim" diyerek cevap verdi. Hakimin Halil Güzel'e şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine Güzel, şikayetçi olmadığını söyledi.
Anne Şenay Güzel, mahkeme salonunda yanında getirdiği suç aleti sayılan terliği de gösterdi. Oğlu Halil Güzel'de terliği teyit etti.

Şenay Güzel'in avukatı Hasan Ozan Orpak savunmasında terliğin toplum olarak annelerin vazgeçilmez unsuru olduğunu, silah sayılamayacağını, her annenin çocuğunun gözünü korkuttuğu bir cisim olduğunu söyledi ve beraatini istedi. Mahkeme başkanı Şenay Güzel'in beraatine karar verdi.

Oğlu Hasan Güzel'in annesine terlik fırlattığı için tehdit edildiğini ileri sürüp gizlilik kararı talebi de mahkeme başkanı tarafından reddedildi. Karar, 7 gün içinde itiraz edilmezse kesinleşecek.
Mahkeme çıkışında gazetecileri kısa bir açıklama yapan anne Şenay Güzel, "Suç olduğunu bilseydim oğluma terlik fırlatmazdım" dedi. 

Zekican Şenkaya


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