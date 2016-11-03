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Termal Turizm Sezonu Açıldı

Türkiye'nin lider otobüs ve uçak bileti satış platformu NeredenNereye.com, sonbaharın son dönemiyle yoğunlaşan termal turizmi inceledi.

Termal Turizm Sezonu Açıldı

03 Kasım 2016 17:11

Bu yılın en gözde termal merkezleri İzmir, Afyon, Bursa ve Balıkesir oldu. Özellikle Gemlik, İnegöl, Gönen ve Bandırma gibi lokasyonlar yine bu dönemde seyahatseverlerin uğrak noktaları oldu.

Sağlık turizminin son yıllarda artışı ve ülkemizin bulunmaz termal kaynaklara sahip olması sebebiyle pek çok kişi özellikle Kasım ayında kaplıcalara gitmeyi tercih ediyor. Kış mevsiminin henüz tam anlamıyla başlamamış olması ve serin havalar bu gibi termal kaplıcalara sahip yerlerin misafir çekmesine sebep oluyor. Başta romatizma olmak üzere pek çok sağlık sorununa çözüm olan kaplıcalar her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

İnternetten bilet alımının NeredenNereye.com sayesinde oldukça kolaylaşması ve uçak biletlerinin uygun fiyatları da kullanıcıların rahatlıkla seyahat etmesine olanak sağlıyor. Pek çok otobüs firmasının ve uçak firmasının termal rotalara seferleri bulunmaktadır. Özellikle Türk Hava YollarıAtlas JetAnadolu Jet ve SunExpress uçak seferleri hem ucuz olmaları hem de kaliteli bir servis sunmaları sebebiyle pek çok yolcu tarafından tercih ediliyor.

Özellikle Ekim-Kasım-Aralık aylarında uçak firmaları, %30-40’lara varan indirimler sunuyor. Sizlerde biletlerinizi haftalar öncesinden alarak daha uygun fiyatlarla seyahat etme fırsatını yakalayabilirsiniz. Seyahat etmek isteyen yolcular tüm rotalar için sefer sürelerini ve fiyatlarını www.neredennereye.com adresi üzerinden listeleyebilir ve biletlerini satın alabilirler.

İlandır.

Etiketler: Nereden Nereye, termal turizm


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