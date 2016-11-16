Emniyet Müdürlüğü ek binasına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında evleri hasar gören aile, bir kez daha yer değiştirmek durumunda kaldı. Merkez Sur ilçesi Fatih Paşa Mahallesi’ndeki evlerini, terör örgütü PKK mensupları tarafından kazılan hendek, kurulan barikat ve tuzaklanan patlayıcılar yüzünden 2 Aralık 2015’te sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden 9 gün sonra terk etmek zorunda kalan 1’i engelli, 6 nüfuslu Demir ailesi, Bağlar ilçesine yerleşti. Aile, burada yeni yaşamlarına alışmaya çalışırken, bir kez daha terör mağduru oldu. 4 Kasım’da, terör örgütü PKK’nın kolu TAK tarafından, Bağlar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü ek binasına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında, birçok ailenin olduğu gibi, Demir ailesinin de evi hasar gördü. Bunun üzerine bir kez daha göç etmek durumunda kalan aile, aynı mahalledeki başka bir sokağa taşındı.

“Elbiselerimi giymeye çalışırken patlama oldu”

Baba Hüseyin Demir, Sur’dan Bağlar’a geldikten sonra yeni yaşamlarına alışmaya çalıştıklarını ve bu süre zarfında hem valiliğin hem de ilçe kaymakamlığının desteğini gördüklerini belirterek, “Patlama sabahı kıyafetlerimi giymeye çalışırken büyük bir patlama sesiyle sarsıldım. Eşim, ‘Ciğerim gitti’ diye bağırdı. Hemen koşup, çocuklara baktım. Çok şükür hiçbir şeyleri yoktu. 1 saat evin içerisinde kaldık, dışarı çıkamadık. Ev hasar görmüştü, itfaiye ekipleri kapıyı kırarak, bizi dışarıya çıkardılar. Çocuklarımı tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. Ben de evimin önünde kaldık. 2 gece çocuklarım hastaneden tutuldular. Çocuklarım çıktıktan sonra başka bir sokakta bir daire buldum ve buraya yerleştik” dedi.