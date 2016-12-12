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Terör kurbanı Berkay Akbaş son yolculuğuna uğurlanıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.


12 Aralık 2016 11:47

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’tan Çaycuma’ya gitmekte olan Jandarma Astsubay İbrahim A. (22) idaresindeki 767 027 plakalı jandarma minibüsü, Ahatlı kavşağına geldiğinde Ersin A. (30) idaresindeki 17 EL 293 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ersin A. ile eşi Arzu A. (26), çocukları Enis Arda A. (3) ve Ece Nur A. (4) ile jandarma aracının sürücüsü İbrahim A., araçta bulunan Jandarma Er Emre A. (20) ve Jandarma Er Gürsel K. (28) yaralandı.Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ece Nur A., Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Emrah Yıldız

Etiketler: Berkay Akbaş, Zonguldak


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