Terör mağduru engelli gaziye, gitmediği otoyoldan HGS cezası geldi

Aslan, “Ben hırsız değilim. Otoyoldan kaçak geçen hırsızdır. Bu vatan için bedel ödedim, 38 TL’yi ödeyemeyecek güçte değilim fakat haksız kazanç olduğu için bu parayı ödemeyeceğim” dedi.

Hakkari Dağ Komando Taburu’nda uzman çavuş olarak görev yapan Sebahattin Aslan (47), 26 Temmuz 1995’te ihbar üzerine Hakkari’nin Karadağlar mevkisine gittikleri sırada PKK ile girilen çatışmada başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Aslan, önce Diyarbakır Asker Hastanesi’ne getirilen, buradan da Ankara GATA’ya sevk edildi. Hastanede yapılan operasyonların ardından ise Sebahattin Aslan 4 ay sonra ayağa kalktı ancak sağ tarafı felç olduğu için tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Evli ve 3 çocuk babası olan Aslan, tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettirirken 2016 yılı Eylül ayında kendisine 01 BYM 50 plakalı bir engelli aracı satın aldı ve geçen ay da aracı geri sattı. Geçtiğimiz günlerde ise 29.10.2016 tarihli HGS kayıtlarına göre Sebahattin Aslan’a Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu’nda HGS gişesinden kaçak geçtiği gerekçesiyle 38,50 TL ceza geldi.

“Gitmediğim şehirden ceza yedim”

Hayatında gitmediği yollarda kendisine ceza geldiğini belirten Aslan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 3,5 TL’lik cezanın kendisine 38,5 TL olarak geldiğini fakat ödemeyeceğini kaydetti. Aslan, “Ben o tarihlerde orada yoktum. Hayatımda oraya gitmedim. Ama kaçak geçtiğimi belirtiyorlar. 3,5 TL’lik ceza bana 38,5 TL olarak geldi. Parasında değilim. Devletimin buna el atması lazım. Benim sattığım o araçta HGS yok, OGS vardı. Zaten oralara hiç gitmedim. Gitsem bile OGS kullanıyordum neden kaçak olarak HGS’den geçeyim. Kemal Sunal filmlik bir ceza” diye konuştu.

“Ben hırsız değilim”

Gelen tebligata itiraz etmek istediğini fakat itiraz telefonlarına ulaşamadığını söyleyen Sebahattin Aslan, “Mail attım ama cevap gelmedi. Birde bunun 15 günlük süresi var o parayı yatırmak lazım. Şahsımızı hırsız yerine koyuyorlar. Olay buna geliyor ben bunu anlıyorum. Ben cezayı ödemicem. Ben bu cezayı yemedim. Bunu yazan Karayolları’na diyorum ki ben hırsız değilim” ifadelerini kullandı.

“Alacağım vardır ama vatana feda olsun”

Kendisinin terör operasyonunda gazi olduğunu ve bu vatan için bedel ödediğini sözlerine ekleyen Aslan, “Ben terörle mücadele gazisiyim. Bu vatana can vermişim, bedel ödemişim, kan vermişim. 38 TL’yi ödeyemeyecek güçte değilim. Ama ben hırsız değilim. Onu yapan insan hırsızdır. Benim devlete borcum yoktur. Alacağımız vardır ama feda olsun” şeklinde konuştu.

Umutcan İşledici - Serkan Çetinkaya