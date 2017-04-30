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Terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde 11 gündür devam eden operasyonlar kapsamında, tespit edilen 7 mağaranın 4’ünde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında teröristler ile sağlanan temasta 1 uzman çavuş ve 1 güvenlik korucusunun yaralandığını açıkladı.

Terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor

30 Nisan 2017 11:41
Terör operasyonları hız kesmeden devam ediyor - Tıkla İzle

TSK, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8’inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir komutasında; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla 19 Nisan’da başlatılan operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamaya göre; Güvenlik Korucularıyla takviyeli 3 Jandarma Taburu ile İncebel Dağları-Kato bölgesinde başlayan ve 11 gündür aralıksız devam eden Şehit Jandarma Binbaşı Ahmet Karaman-2 Operasyonu kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen 7 mağaranın 4’ünde yapılan aramada; bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Söz konusu mağaraların aranması esnasında 2 kez teröristler ile temas sağlandı, 1 Uzman Çavuş ve 1 Güvenlik Korucusu yaralandı.  

Etiketler: asker, İncebel Dağları, Kato bölgesi, tsk


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