Edinilen bilgiye göre Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri kırsalında devam eden operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerince elde edilen istihbaratın değerlendirilmesi neticesinde, Lice, Kulp, Silvan ve Hazro ilçeleri arasında kalan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 24-25 Şubat 2017 tarihlerinde Özel Birlik Operasyonu icra edildiği belirtildi.

İcra edilen operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubu 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 20 adet tabanca fişeği ve 1 adet el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirildi, 1 bölücü terör örgütü mensubu ise yaralı olarak yakalandı. Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan 1 araç ile temas bölgesi mucavirinde yapılan arama faaliyeti neticesinde 10 torba içerisinde toplam 254 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı üzerine operasyon ile ilgili adli işlemlere başlanırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.