Terör operasyonunda 1 ton 240 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada. "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bingöl ili Genç ilçesi mülki sınırlarında 2 Mart 2018 tarihinde bölücü terör örgütünün (BTÖ) kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen operasyonda yaklaşık 1 ton 240 kilogram toz esrar, 10 kilogram amonyum nitrat, 3 adet küçük tüp ile yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Yılmaz Atar