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Terör operasyonunda 4 HDP’li tutuklandı

Aydın’ın Nazilli İlçesinde 1 hafta önce terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi hakim karşısına çıkarıldı. Terör Örgütüne üye olmak gerekçesiyle tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terör operasyonunda 4 HDPli tutuklandı

12 Kasım 2016 07:19

Terörle Mücadele Şube Amirliği (TEM) ekipleri tarafından 1 hafta önce terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Terör örgütüne üye olmak, örgütsel faaliyet içerisinde yer almak" suçlarından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılan 10 kişiden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nöbetçi mahkeme diğer 6 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Adliye önünde bekleyen HDP’liler ise tutuklamalara tepki gösterdi.

Etiketler: pkk, TEM


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