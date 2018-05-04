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Terör örgütlerine 10 milyonluk darbe

Bursa’da, narkotik polisi, 2018 yılının ilk 4 ayında terör örgütlerinin önemli finans kaynaklarından biri olarak bilinen uyuşturucu ticaretine büyük darbe vurdu. 2018 yılında yaklaşık 10 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi.

Terör örgütlerine 10 milyonluk darbe

04 Mayıs 2018 12:52

Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü, 2018 yılının ilk 4 ayında yapılan operasyonel çalışmaların istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın göreve geldiği ilk günden bu yana dile getirdiği ve terör örgütlerinin önemli finans kaynaklarından biri olarak bilinen uyuşturucu ile mücadele sürüyor. Narkotik polisleri gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Narkotik Şube Müdürlüğünce paylaşılan istatistiklere göre, ekipler Bursa’da 2018 yılının ilk 4 ayında bin 863 operasyonda 2 bin 465 kişi hakkında işlem yaptı. Bu şahıslardan bin 911’i hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak’ suçlarından adli işlem yapılırken, 554 şüpheli ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçlarından adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan 292’si tutuklandı. 

Yine 4 aylık çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 15 kilo 377 gram sentetik kannobinoid, 11 kilo 833 gram esrar, 9 kilo 376 gram metamfetamin, 2 bin 791 adet ecstasy tablet, 2 bin 9 adet yeşil reçete tablet, 103 adet captagon tablet, 37 kök kenevir, 88 gram kokain maddesi, 21 gram eroin maddesi, çeşitli marka, model ve çapta 88 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 656 adet fişek, 24 adet av tüfeği ile bu tüfeklere ait 400 adet fişek ele geçirildi.  

 

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