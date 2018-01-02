Terör örgütlerine ağır darbe

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2017 yılı içerisinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çok sayıda operasyon yapıldığı belirtildi. PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 391 şahıs hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından adli işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, "İşlem yapılan şahıslardan 121’i çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, 96 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 174 şahıs ise ifadeleri akabinde serbest bırakılmıştır. Ayrıca kırsal alanda faaliyet yürüten 7 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak ele geçirilmiştir" denildi.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda da 258 şahsın yakalandığı ifade edilen açılamada, "Bu şahıslardan 103’ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, 67 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kalırken 88 şahıs savcılıktan serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Nejdet Armağan