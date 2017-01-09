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Terör örgütlerine darbe üstüne darbe

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde 253 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütlerine darbe üstüne darbe

09 Ocak 2017 12:17
Terör örgütlerine darbe üstüne darbe - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı, 2-9 Ocak haftasında terör örgütü PKK’ya yönelik 253 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 3’ü ölü olmak üzere 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristler tarafından kullanılan 48 sığınak/barınak/mağara ve tuzaklanan 45 el yapımı patlayıcının da imha edildiği kaydedildi.

Örgütün finansmanının önlenmesine yönelik operasyonlardaysa piyasa değeri 11 milyon 55 bin 530 lira olan uyuşturucu madde ve 13 milyon 318 bin 961 lira değerinde kaçak sigara ile akaryakıt ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiası ile 344 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 36’sının tutuklandığı; FETÖ operasyonlarında 627 kişinin gözaltına alındığı ve 406‘sının tutuklandığı; DEAŞ’la irtibatlı olduğu değerlendirilen 129 kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

(İHA)

Etiketler: darbe, fetö, İçişleri Bakanlığı, pkk, terör örgütü


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