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Terör örgütlerinin mali kaynaklarına darbe

İstanbul'da, terör örgütlerine mali kaynak sağlayan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 1'i kadın 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Zanlılardan 7'si tutuklanırken toplamda 79 kilo eroin ele geçirildi. Çay semaverinin dibine gizlenen uyuşturucular ise polis ekiplerince bulundu.

Terör örgütlerinin mali kaynaklarına darbe

13 Kasım 2017 12:10
Terör örgütlerinin mali kaynaklarına darbe - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan terör örgütü mensuplarına yapılan 2 ayrı operasyonda biri kadın 8 kişinin yakalandığı belirtildi. Güvenlik güçlerince 7 ve 8 Kasım tarihlerinde Fatih, Kağıthane, Başakşehir, Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerinde önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 79 kilo 550 gram eroin, 28 kilo 432 gram Hint keneviri, 335 gram toz esrar ve 764 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çay semaverinden uyuşturucu çıktı
Operasyonlar kapsamında adreslerde yapılan aramalar polis kameraların yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin adresleri didik didik aradığı anlar yer aldı. Başakşehir'deki operasyonda çay semaverinin dibine gizlenmiş uyuşturucunun bulunma anı da polis kameraları tarafından görüntülendi.
Terör örgütlerine mali kaynak sağlayan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda , B.A. (29), F.K. (24), A.A. (39), R.A. (39), N.Ş. (25), H.H.B. (61), F.Ş (41) ve K.Ç. (43) yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sadık Kahraman

 

 

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