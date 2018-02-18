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Terör örgütü cesetleri saklayarak dağılmayı önlemeye çalışıyor

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda büyük kayıplar veren PKK/PYD-YPG terör örgütü, yaşadığı büyük kaybı gizlemek için ölen teröristlerin cesetlerini saklayarak diğer teröristlerin bölgeden kaçmasını engellemeye çalışıyor.

Terör örgütü cesetleri saklayarak dağılmayı önlemeye çalışıyor

18 Şubat 2018 16:48

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye büyük kayıplar verdiriyor. Havadan uçaklar terör hedeflerini vururken, karadan ise obüsler ve topçular hedeflere bomba yağdırıyor. Türk askerleri ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi karşısında elindeki bölgeleri bir bir kaybeden terör örgütü, mevzilerden kaçan diğer teröristleri yerinde tutabilmek için her yolu deniyor. Verilen kayıpları gizleyerek ön tarafa sürdüğü teröristlerin kaçmasını engellemeye çalışan terör örgütü, cesetlerin üzerini taş ve toprakla örtüyor. Terör örgütünün bu şekilde yaşadığı büyük kayıpları gizlemeye çalıştığı öğrenildi. Afrin kırsalını teröristlerden bir bir arındıran Türk askeri ve ÖSO güçleri, cesetlerin yerini tespit ederek terör örgütünün ne kadar büyük bir kayıp verdiğini gün yüzüne çıkarıyor. 

Şinasi İnan
 

 

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